Ferienbeginn in NRW Viele Staus voraus

Wer am Wochenende ins Auto steigt, braucht gute Nerven. Der ADAC sagt kilometerlange Staus auf vielen deutschen Autobahnen voraus. Nicht nur in Nordrhein-Westfalen ist Ferienbeginn, auch der Süden der Niederlande und Urlauber aus Skandinavien sind nun in den Sommerurlaub unterwegs. Flexiblen Autofahrern wird empfohlen, auf ruhigere Alternativrouten oder auf Fahrten unter der Woche auszuweichen. Dienstag und Mittwoch sind erfahrungsgemäß weniger stark frequentierte Verkehrstage.

Staustrecken

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

A1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg - Puttgarden

A1/ A3/ A4 Kölner Ring

A2 Dortmund - Hannover - Braunschweig

A1/ A7/ A23/ A24 Großraum Hamburg

A3 Oberhausen - Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau

A5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Hamburg - Flensburg

A7 Hamburg - Hannover - Kassel - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A9 Berlin - Nürnberg - München

A10 Berliner Ring

A11 Berlin - Dreieck Uckermark

A19 Dreieck Wittstock/Dosse-Rostock

A24 Berlin - Dreieck Wittstock/Dosse

A45 Dortmund - Hagen - Gießen - Aschaffenburg

A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A 99 Umfahrung München

Staustrecken im Ausland

Die Endlosstaus setzen sich auch im benachbarten Ausland fort. Zwangsstopps von einigen Stunden sind durchaus realistisch. Die Staus auf den Anreisespuren überwiegen zwar noch deutlich, aber freie Fahrt werden auch Urlaubsheimkehrer selten haben.

Die Staustrecken:

Österreich: A1 West-, A 10 Tauern-, A11 Karawanken-, A12 Inntal-, A13 Brenner- und A14 Rheintalautobahn, S16 Arlbergschnellstraße (Achtung: Arlberg-Tunnel gesperrt), B179 Fernpass-Route

Schweiz: A2 Luzern - Chiasso vor dem Gotthardtunnel, A1 St. Gallen - Zürich - Bern, A13 San Bernardino-Route

Italien: A22 Brennerautobahn, A23 Villach - Udine, A4 Verona - Venedig - Triest - Grenzübergang Dragonja (HR) sowie alle Fernstraßen in Küstennähe

Slowenien: A2 Karawankentunnel - Ljubljana - Zagreb, A1 Ljubljana - Koper, die Strecke Spielfeld (Grenzübergang von der österreichischen Pyhrnautobahn) - Maribor - Ptuj nach Macelj an der kroatischen Grenze

Kroatien: A1 Zagreb - Zadar - Split vor den Mautstellen, die Verbindungen Triest - Pula und Triest - Rijeka sowie die Küstenstraßen und die Straßen in der Region des Nationalparks Plitvicer Seen

Frankreich: Route über die A36 / A39 / A7 Mühlhausen - Dole - Lyon - Orange, die A9 Orange - Nimes - Montpellier - spanische Grenze und die A8 an der Côte d'Azur von Monaco nach Aix-en-Provence sowie die A 6 Dijon - Lyon

Behinderungen wegen Grenzkontrollen

Staus und Wartezeiten bei der Einreise von Österreich nach Deutschland können nicht ausgeschlossen werden. Am stärksten gefährdet sind die drei Autobahnübergänge Suben (A3 Linz - Passau), Walserberg (A8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein - Rosenheim). An den Grenzen von Österreich zu Ungarn, Slowenien und der Slowakei (bei der Einreise nach Österreich) sowie an den Übergängen zwischen Kroatien und Slowenien sind ebenfalls Verzögerungen möglich. Derzeit erwägt Österreich, auch an der Brennergrenze zu Italien Kontrollen durchzuführen. Konkrete Beschlüsse gibt es aber noch nicht.

Lkw-Fahrverbot

Um den Reiseverkehr zu entlasten, gilt an allen Samstagen im Juli und August auf den meisten deutschen Autobahnen ein erweitertes Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen von 7 bis 20 Uhr. Generell tabu sind die Straßen für schwere Brummis an allen Sonntagen und bestimmten Feiertagen von 0 bis 22 Uhr.