Kreuzfahrtboom Aida und TUI Cruises bestellen neue Schiffe bei Meyer Werft

Das Auftragsbuch der Meyer Werft in Papenburg wird dicker und dicker: Nun hat auch Aida Cruises ein weiteres Schiff in Auftrag gegeben. Das mit Flüssigerdgas (LNG) angetriebene Schiff soll 2023 in Dienst gestellt werden. Der Auftragswert: rund eine Milliarde Euro. Vor ein paar Tagen hatte Tui Cruises, nach Aida Cruises die zweitgrößte deutsche Reederei, ein neues Schiff bei der Meyer Werft Turku geordert - ebenfalls für 2023.

"Wir reagieren damit auf das anhaltend starke Wachstum im Kreuzfahrtmarkt", sagte Aida-Chef Felix Eichhorn. Mit der Neubestellung wächst die Flotte des deutschen Kreuzfahrtmarktführers bis 2023 von derzeit 12 auf insgesamt 15 Schiffe. Zwei von Meyer gebaute Schwesterschiffe sollen Ende dieses Jahres und 2021 in Dienst übernommen werden.

Der Neubauauftrag ist das zehnte Schiff, das die Meyer Werft für die zur Carnival Gruppe gehörende Aida Cruises mit Sitz in Rostock baut. Es ist das dritte Schiff, das ausschließlich mit LNG betrieben wird. "Wir leisten in diesem Bereich Pionierarbeit weltweit für die Schifffahrt", so Eichhorn. Auch wenn die Infrastruktur in den Häfen mancherorts noch zu wünschen übrig lasse, sei LNG aktuell der richtige Weg, um Emissionen deutlich zu reduzieren.

"Nachfrage höher als Angebot"

TUI Cruises will ihren Neuzugang im Jahr 2023 "Mein Schiff 7" nennen. Der Konzern reagiere mit der Bestellung "auf steigende Nachfrage und Wachstumspotential im Kreuzfahrtsegment", teilte er mit. Das Schwesterschiff der neuen "Mein Schiff 1" und neuen "Mein Schiff 2" wird eine Kapazität von bis zu 2894 Passagieren haben.

Im Mai wird TUI die neue "Mein Schiff 1" in Dienst stellen, gleichzeitig verlässt das gleichnamige alte Schiff die Flotte. Es wird als "Marella Explorer" in der Flotte der Marella Cruises, der ehemaligen Thomson Cruises, fahren. Die neue "Mein Schiff 2" sei für 2019 geplant, teilte das Unternehmen mit, und löst ebenfalls das entsprechende, gleichnamige Schiff ab.

Das Kreuzfahrtgeschäft boomt derzeit stark. Die Reedereien haben Schwierigkeiten, überhaupt noch freie Kapazitäten in den Werften für Neubauten zu finden. Nach Angaben des Branchenverbandes CLIA buchten 2016 zwei Millionen Touristen aus Deutschland eine Kreuzfahrt. Aida knackte 2017 erstmals die Grenze von einer Million Passagiere. "Die Nachfrage ist viel höher als das Angebot. Der Großteil unserer Reisen ist ausgebucht", so der Reedereichef.