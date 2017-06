Taufe der "Aida Perla" Pionier mit Startschwierigkeiten

Im Hafen von Palma de Mallorca knallen am Freitagabend die Korken. Aida Cruises tauft einen Klon: Die 300 Meter lange "Aida Perla" ist - wie bei Schwesterschiffen üblich - die exakte Kopie der "Aida Prima", die die Rostocker Reederei im Mai 2016 in Dienst gestellt hat.

Gebaut wurden die Zwillingsschwestern von Mitsubishi in Nagasaki, einer im Vergnügungsschiffbau eher unerfahrenen Werft, was Aida einiges an zusätzlichen Kosten und Verzögerungen beschert hat. "Prima" und "Pearl" sollten "in Sachen Umwelt- und Klimaschutz neue Maßstäbe" setzen, so lautete der Auftrag der Reederei: Als erste Kreuzfahrtschiffe können sie im Hafen mit dem emissionsarmen Flüssigerdgas LNG betrieben werden; für den weißen Rauch während der Fahrt erhielten sie eine "weltweit einzigartigen Technologie zur Abgasnachbehandlung".

Doch die Umsetzung der Versprechen brauchte Zeit. Und sie wird auch noch etwas dauern.

Was die Kreuzfahrtgäste auf dem Täufling "Pearl" auf jeden Fall erleben, ist ein schwimmendes Hotel mit zwölf Restaurants und einer Brauerei, 18 Bars und Lounges. Dazu eine Shopping Mall über zwei Decks, ein Spa mit fünf Saunen und ein Freizeitpark mit Klettergarten und Wasserrutschen. Ihre Wäsche wird energiesparend in einer ausgeklügelten Anlage gereinigt, Lebensmittelabfälle zu kompostierfähigem Granulat verdichtet und Abwässer in biologischen Membrankläranlagen fast zu Trinkwasserqualität wiederaufbereitet. Alles wie auf der "Aida Prima".

"Aida Perla" Reederei Aida Cruises Schiffsregister Italien Heimathafen Genua Bau Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Japan Tonnage 125.572 BRZ Länge 300 Meter Breite 37,6 Meter Tiefgang 8,00 Meter Geschwindigkeit (max) 21,5 Knoten Kabinen 1643 Max. Passagierzahl 3300 Crew 900 Taufe 30. Juni 2017 in Palma de Mallorca Quelle: Aida Cruises

Nur in den Fahrtgebieten unterscheiden sich das elfte und zwölfte Aida-Schiff. Während die "Prima" noch ihre Runde über die Nordsee zieht, wird die "Perla" zunächst durch das westliche Mittelmeer kreuzen. Ab November zieht es dann auch die "Prima" ins Warme, rund um die kanarischen Inseln und nach Madeira: "Auf Wunsch der Kunden" hieß es bei Aida im Februar, ursprünglich sollte das Ganzjahresschiff mit Foliendach auch im Winter dem nordischen Klima trotzen. Im März macht sich dafür die "Perla" auf nach Hamburg.

Wo es hapert: die LNG-Versorgung

Einigkeit unter Schwestern herrscht wiederum in für Gäste nicht zugänglichen Bereichen unter Deck: Beide Schiffe wurden von Mitsubishi mit einem Dual-Fuel-Motor ausgestattet, der sowohl mit LNG als auch mit Schweröl oder Marinediesel betrieben werden kann. Immerhin 40 Prozent ihren Betriebszeit verbringen laut Aida ihre Schiffe im Hafen - wird hier LNG verwendet, verringert dies die Rußpartikel- und Schwefeloxid-Belastung der Anwohner. Zudem verfügen beide über das ein dreistufiges System zur Abgasnachbehandlung: Die Anlagen reduziert den Ausstoß von Rußpartikeln, Stickoxiden sowie Schwefeloxiden um 90 bis 99 Prozent im Vergleich zum ungefilterten Einsatz von Marinediesel.

Bei der Taufe der "Perla" im Mai 2016 konnte die Reinigungsanlage noch nicht in Betrieb genommen werden. Inzwischen aber wird sie "eingesetzt, wo es gesetzlich möglich ist, und so lange, es geht", sagt Aida-Cruises-Pressesprecher Hansjörg Kunze. Und möglich sei dies überall - nur nicht auf deutschen Gewässern wie der Elbe und in Häfen, wie jetzt in Palma de Mallorca.

Herausfordernd für die Rostocker als Pioniere der Branche war und bleibt jedoch die Versorgung mit LNG: Da "Perla" wie "Prima" nicht über Flüssigerdgas-Tanks an Bord verfügen, müssen sie in jedem einzelnen Hafen per Tanklaster versorgt werden. "Eine Übergangstechnologie", sagt Kunze.

Aida Cruises LNG-Versorgung in Southampton

Schon in den fünf Häfen der Nordroute waren dafür komplexe Genehmigungsverfahren zu absolvieren, auch noch nach der Taufe der "Prima". "Ich hätte nicht gedacht, dass der Einsatz von LNG bei Schiffen so kompliziert ist", sagte Umweltdirektorin Monika Griefahn damals dazu. "Das ist bisher eine nicht geübte Praxis." Das Tanken selber, aber auch etwa Schläuche, Schlauchverbindungen oder Pumpen mussten abgenommen werden.

Nun werden die Verhandlungen mit den Mittelmeerhäfen in Italien, Frankreich und Spanien geführt - dem momentanen Zielgebiet der "Perla". Dort kann Aida bisher nirgendwo LNG beziehen. In Barcelona allerdings könnte es mit der Logistik zügig gehen: Dort wurde bereits im Januar erstmals die Mallorca-Fähre "Abel Matutes" mit dem gekühlten Gas betankt - unterstützt vom EU-kofinanzierten Projekt Cleanport. Noch vor Ende des Sommers sollte dort eine Versorgung auch der Aida-Schiffe möglich sein, teilte die Reederei mit.

Dabei wird an der nächsten Kreuzfahrtschiffsgeneration, die - weltweit einmalig - ausschließlich mit LNG betrieben werden soll, schon geschraubt: der Helios-Klasse. Im Februar war Stahlschnitt und damit Baubeginn für die "Aida Nova", das in alter Freundschaft und nach der Mitsubishi-Pleite wieder von der Meyer Werft in Papenburg gebaut wird.

183.900 BRZ groß und 337 Meter lang wird das erste von zwei von Aida beauftragten Schiffen und damit deutlich größer als "Prima" und "Perla". In rund 2500 Kabinen sollen bis zu 6600 Passagiere unterkommen und ab Herbst 2018 per Gasantrieb über die Meere cruisen.

Die "Nova" wird manche der oft eher bürokratischen als technischen Schwierigkeiten ihrer Vorgängerinnen nicht bewältigen müssen: Da sie LNG-Tanks an Bord hat, die für 10 bis 14 Fahrtage ausreichen, ist sie nicht von einer Flüssigerdgas-Versorgung in jedem Hafen abhängig. Und ein kompliziertes dreistufiges Abgasnachbehandlungssystem ist schon gar nicht notwendig.