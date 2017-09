Piloten-Krankmeldungen Erneut Flugausfälle bei Air Berlin

Erneut sind bei Air Berlin Flüge ausgefallen. Nach Angaben des Unternehmens wurden in Berlin-Tegel vier Verbindungen gestrichen, in Düsseldorf zwei und in Frankfurt eine. In Stuttgart musste die Airline zwei Flüge annullieren. Dabei spielen laut Air Berlin auch die Auswirkungen des Hurrikans "Irma" eine Rolle.

Weil Hunderte Piloten sich krankgemeldet hatten, waren am Dienstag und Mittwoch rund 200 Flüge ausgefallen. Einiges spricht dafür, dass es eine gezielte Aktion der Piloten war. Die Zahl der Krankmeldungen gehe jedoch weiter zurück, sagte eine Sprecherin des Unternehmens: "Immer mehr Piloten melden sich fit zum Dienst." Der Flugbetrieb normalisiere sich wieder. Auf der Website der Airline können sich Kunden über den Status ihres Fluges informieren.

Air Berlin hatte im August Insolvenz angemeldet. Die angeschlagene Fluglinie verhandelt mit der Lufthansa und weiteren Airlines über einen Verkauf von Unternehmensteilen. An diesem Freitag endet die Bieterfrist.

Offenbar will auch der frühere Rennfahrer Niki Lauda gemeinsam mit Thomas Cook und Condor für 38 Maschinen der Air Berlin und ihrer Tochter Niki ein Angebot abgeben. Der Gründer und frühere Besitzer der Niki will 51 Prozent des Konsortiums übernehmen und ausschließlich touristische Ziele auf der Kurz- und Mittelstrecke anfliegen.