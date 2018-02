Auktion der Air-Berlin-Reste Becher für 100 Euro, Bär für 9200 Euro

352 Euro für 100 Schokoherzen, 8000 Euro für ein Modell des Airbus A 330: Air-Berlin-Nostalgiker haben bei der Online-Versteigerung von Erinnerungsstücken der insolventen Fluggesellschaft tief in die Tasche gegriffen. Servierwagen gingen für bis zu 1888 Euro weg, ein Doppelsitz aus der Businessclass für 3066 Euro - alles zuzüglich 15 Prozent Aufgeld für den Versteigerer und 19 Prozent Mehrwertsteuer.

"Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden", sagte Toke Bransky vom Versteigerungshaus Dechow. Wie viel Geld bislang zusammengekommen ist, konnte er noch nicht sagen, weil am Freitag noch für letzte Lose der ersten Auktionsrunde geboten werden konnte. Mehrere 100.000 Euro dürften es nach Branskys Angaben aber sein.

Sitze und Herzen unter dem Hammer Die Reste von Air Berlin: In Essen werden Mobiliar und Memorabilien der Pleite-Fluglinie ausgestellt. Besteck zu verkaufen: Die Air-Berlin-Gegenstände werden online versteigert - bisher werden schon ansehnliche Preise aufgerufen. Air-Berlin-Sitze: Wie wäre es wohl, den sonntäglichen Tatort fortan vom heimeigenen Business-Class-Flugzeugsitz anzuschauen? Werbung einer Fluglinie von gestern: Die Plakate haben historischen Wert. Schokoherzen für Liebhaber: Für 100 Stück werden zurzeit 332 Euro geboten. Rote Nostalgie: Bei dem Besichtigungstermin sind nur wenige Fans dabei - draußen tobt Sturmtief "Friederike". Zum Schnäppchenpreis gibt es diese Air-Berlin-Inventarstücke sicher nicht. Erste Hilfe hätte Air Berlin schon früher gebraucht - jetzt ist der Patient verschieden... ...da half auch keine Übung an der Plastikpuppe. Ohrstöpsel aus vergangenen Zeiten sollen Geld in die Insolvenzmasse bringen. Für eine Tasse wurden am Donnerstagmorgen 100 Euro geboten, die Auktion läuft aber noch bis zum 1. Februar. Groß sind nur die Modellflugzeuge der einst zweitgrößten deutschen Fluglinie. Am 27. Oktober flog die letzte Air-Berlin-Maschine über Berlin.

Rund 40.000 Interessenten aus mehr als 30 Ländern hatten sich für die Auktion angemeldet. Schließlich gab es fast 10.000 Gebote. Den Preis für einen künstlerisch gestalteten Kunststoffbären mit blauer Hose und Fliegermütze trieben die Bieter von 1500 auf 9200 Euro hoch. Ein Air-Berlin-Kaffeebecher brachte es vom Startpreis 1 Euro bis auf 100 Euro. Auf rund 850 Artikel, die in einer Lagerhalle in Essen stehen, konnte in den vergangenen zwei Wochen geboten werden.

Am Freitag startete die nächste Runde - diesmal unter anderem im Angebot: Liegestühle, Sporttaschen und Wasserbälle mit Air-Berlin-Logo. Dechow bereitet bereits weitere Versteigerungen vor. Dann könnten auch zwei Elemente aus der Berliner Mauer dabei sein. Es müsse noch geklärt werden, ob die Teile versteigert werden dürfen.

Nach einem Bericht des "Tagesspiegel" muss das Auktionshaus ein besonderes Angebot noch zurückhalten: die Dienstbekleidung der Piloten und Flugbegleiter. Es müsse noch geklärt werden, ob das Auktionshaus das überhaupt versteigern dürfe, sagte Bransky dem Blatt. "Die Uniformen sind teilweise mit Hoheitsabzeichen versehen, Streifen an den Ärmeln zum Beispiel." Man sei mit dem Luftfahrt-Bundesamt in Braunschweig im Gespräch.