Insolvente Fluglinie Air Berlin löst keine Gutscheine mehr ein

"Alle Flüge finden weiterhin statt, die Flugpläne bleiben gültig, gebuchte Tickets behalten ihre Gültigkeit": So will Air Berlin auch nach dem Insolvenzantrag seine Kunden beruhigen. Besonders günstige Flugangebote - etwa in die USA ab 333 Euro - sollen den Absatz weiterhin ankurbeln.

Doch obwohl ein Kredit der Bundesregierung den Flugbetrieb für etwa drei Monate sichert: Air-Berlin-Kunden erfahren bereits Einschränkungen durch die Insolvenz. Details gibt die Fluglinie auf ihrer Webseite bekannt:

Tickets, die vor dem 15. August ausgestellt wurden, werden nicht mehr erstattet. Konkret heißt das: Wenn die Rettung der Airline misslingt und Flüge nicht mehr angeboten werden, bleiben die Kunden auf den im Voraus bezahlten Tickets sitzen, erklärt das Portal Fairplane, das auf die Durchsetzung von Fluggastrechten spezialisiert ist. Bei der Stornierung von Tickets bekommen Air-Berlin-Kunden laut der Airline zudem keine Steuern und Gebühren mehr erstattet.

Entschädigungen für Flugausfälle und Verspätungen werden nicht mehr ausgezahlt. Dies gilt für Flüge vor der Insolvenzantragstellung.

Gutscheine, die Air Berlin in den vergangenen Wochen als Entschädigung für Ausfälle verteilt hatte, können nicht mehr eingelöst werden. Auch eine Auszahlung sei nicht möglich.

Als Erklärung gibt Air Berlin an, dass entsprechende Erstattungen und Kompensationen insolvenzrechtlich ausgeschlossen sind. Zwar können Verbraucher ihre offenen Forderungen nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens anmelden - ob sie ihr Geld aber zurückerhalten, ist höchst fraglich. In der Regel werden zunächst andere, wichtigere Gläubiger ausgezahlt. Eine Insolvenzabsicherung wie bei Pauschalreisen gibt es für Airlines nicht.

Zudem können Kunden von Air Berlin derzeit keine Bonusmeilen in Prämien oder Flüge einlösen. Dieser Dienst des Vielfliegerprogramms Topbonus sei vorübergehend nicht verfügbar, teilte eine Etihad-Sprecherin am Donnerstag mit. Man warte auf zusätzliche Informationen von Air Berlin. Ob ein technisches Problem vorliegt oder ob es andere Gründe gibt, war den Angaben nicht zu entnehmen. Die arabische Fluggesellschaft Eithad ist Eigentümerin von Topbonus und Großaktionärin der Air Berlin.