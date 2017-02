Alkohol in der Bahn Wohl bekomm's, Herr Weselsky!

Der umtriebige Chef der Lokführergewerkschaft GdL ist wieder da. Dieses Mal plant Claus Weselsky ausnahmsweise mal keinen bundesweiten Streik - er will vielmehr den Alkohol aus den Bordrestaurants verbannen. Seine Begründung: die Fürsorgepflicht fürs Bahnpersonal. Dieses werde häufig beleidigt und immer wieder von Betrunkenen körperlich angegriffen.

Weselskys Vorstoß ist purer Populismus. Denn er müsste eigentlich wissen, dass man mit solch plakativen Maßnahmen die Probleme kaum lösen kann, um die es hier geht.

Von einem Alkoholverbot halten Manager der Deutschen Bahn übrigens kaum etwas. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass das Unternehmen mit dem Verkauf von Bier und Wein gute Geschäfte macht. Und ausschließlich den Alkohol verbieten, den Reisende in ihrer Tasche dabei haben, wäre kaum vermittelbar.

Daher bedeutet Weselskys Forderung letztlich, den Alkohol komplett zu verbieten. Einige Betreiber von Regionalzügen, etwa metronom in Norddeutschland, haben genau das schon vor Jahren getan. Und haben seitdem alle Hände voll zu tun, das Verbot durchzusetzen.

Wer mit einem metronom fährt, erinnert sich hinterher vor allem an eins - die ständigen Ermahnungen per Lautsprecher, bloß keinen Alkohol zu trinken. Auch wenn man eigentlich gar kein Verlangen nach einem Bier hatte, spätestens nach der dritten Erwähnung von Alkohol fühlt man sich irgendwie unterhopft.

Noch absurder ist die Situation bei jedem großen Fußballspiel in Hamburg: Der Verkehrsverbund HVV hat Alkohol in Bahnen und Bussen zwar schon 2011 verboten. Doch ausgerechnet wenn Tausende zugleich zum Stadion fahren, ist das Verbot faktisch aufgehoben. Wer will schon einen Waggon voller Fußballfans kontrollieren, solange die sich halbwegs benehmen?

Der Pegel sinkt langsam

Das gewichtigste Argument gegen ein Verbot aber hat weniger mit dem Trinken als mit dem Alkoholabbau zu tun. Nach einem Fußballspiel oder zum Karneval steigen die Menschen nämlich betrunken in den Zug ein. Und sie bleiben noch ziemlich lange betrunken, weil der Pegel bekanntlich eher langsam sinkt. Und in diesem Zustand fängt der eine oder andere auch mal an zu randalieren. Wie im Oktober 2016 die 300 Hannover-96-Fans in einem ICE, der sie von Nürnberg nach Hause bringen sollte.

Wollte man solche Exzesse vermeiden, könnte man die Fahrgäste beim Einsteigen in den Zug ins Röhrchen blasen lassen. Wer mehr hat, als sagen wir mal 2,0 Promille, darf nicht mitfahren. Im schlimmsten Fall steigen die Leute dann aufs Auto um. Obwohl sie sturzbetrunken sind. Deshalb sind auch Verkehrsminister skeptisch, was den Nutzen eines Alkoholverbots in Bussen und Bahnen betrifft.

Und weil das mit den Röhrchen womöglich ganz schön kompliziert werden könnte, müsste man den Alkohol eigentlich gleich noch aus den Bahnhöfen und allen umliegenden Geschäften verbannen. Und das Biertrinken auf der Bank vorm Bahnhof gehörte dann genauso verboten. Wie auch das offene Herumtragen von Bierflaschen - die Puritaner lassen grüßen.

Damit hier kein Zweifel aufkommt: Alkohol ist ein großes Gesundheitsproblem. Der Missbrauch macht sehr viele Menschen krank und lässt viele früher sterben.

Aber das Feierabendbier abends im Zug ist in der Regel gesundheitlich unbedenklich, solange es bei einem oder zwei Gläsern bleibt.

Gegen randalierende Betrunkene wiederum hilft kein Ausschankverbot, sondern nur das eigene Sicherheitspersonal der Bahnbetreiber und die Polizei.