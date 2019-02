Am Sonntagabend gegen 18.20 Uhr blieb der Zug in den verschneiten Bergen von Oregon außerplanmäßig stehen - und bewegte sich für die kommenden 36 Stunden nicht mehr vom Fleck: Mitarbeiter hatten auf den Schienen mehrere umgefallene Bäume entdeckt, draußen herrschte ein Schneesturm. An Bord waren zu dem Zeitpunkt 183 Passagiere und 13 Mitarbeiter, die eigentlich von Seattle nach Los Angeles fahren wollten.

Die Verantwortlichen des Bahnunternehmens Amtrak entschieden dann, die Menschen nicht in die nahegelegene Kleinstadt Oakridge im Kaskadengebirge zu bringen. Dort hatten die etwa 3200 Bewohner selbst mit wetterbedingten Problemen zu kämpfen: die Straßen waren verschneit, der Strom war ausgefallen.

"Während dieser unglücklichen Abfolge von Ereignissen" sei es das Sicherste für die Reisenden gewesen, im Zug zu bleiben, teilte Amtrak mit.

Also harrten die Bahnreisenden in dem Zug aus. Dort gab es wenigstens Strom und Nahrung, auch die Heizungen und Toiletten funktionierten. Nach etwa 30 Stunden schrieb Rebekah Dodson aus dem Zuginneren bei Facebook trotzdem: "Es ist die Hölle, und es wird noch schlimmer." Sie habe bereits zahlreichen Passagieren ihr Handy geliehen, Menschen mit Panikattacken geholfen und sei hinter Babys hergerannt. Außerdem habe sie zahlreiche Interviews gegeben - das Interesse der US-Medien an der Geschichte war und ist groß.

Erst am Dienstagmorgen setzte sich der Zug wieder in Bewegung - zurück zum bis dahin letzten Stopp der Reise in der Stadt Eugene. Dodson veröffentliche ein Video von dieser Fahrt: "Wir bewegen uns wieder und es ist wunderbar", sagte sie, während vor den Fenstern schneebedeckte Bäume vorbeiziehen. "Ist das nicht wunderschön? Ich bin so aufgeregt."

In Eugene empfing das Rote Kreuz die Passagiere. Amtrak entschuldigte sich bei den Reisenden. Sie sollen nun entschädigt werden.