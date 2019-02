Flugchaos Klagewelle gegen Airlines erreicht Amtsgerichte

Flugpassagiere und Pauschalreisende versuchen bei Ausfällen und anderen Mängeln verstärkt ihr Recht vor Gericht durchzusetzen. Die Amtsgerichte in Düsseldorf und Köln haben im vergangenen Jahr einen deutlichen Anstieg der entsprechenden Klagen verzeichnet. Beim Amtsgericht Düsseldorf sind 2018 mehr als 12.000 Klagen aus diesem Rechtsbereich eingegangen, wie eine Gerichtssprecherin am Montag sagte. Im Jahr davor habe es nur 5000 neue Klagen mit Bezug auf Flug- und Reiserecht gegeben.

Der WDR hatte bereits in der vergangenen Woche über die Zunahme der Klagen in Düsseldorf berichtet. Rund 4000 Klagen richteten sich den Gerichtsangaben zufolge allein gegen die Fluggesellschaft Eurowings.

Eine Unternehmenssprecherin verwies darauf, dass die Airline klarer Marktführer in Düsseldorf und Köln sei. Nach den Problemen in Sommer 2018 hätten alle Airlines ein erhöhtes Beschwerdevolumen abzuarbeiten. Mittlerweile sinke bei Eurowings der Eingang der Beschwerden aber kontinuierlich. Eurowings gehöre seit Beginn des Winterflugplans wieder zu den pünktlichsten Airlines in Europa.

Auch eine Sprecherin des Kölner Amtsgericht berichtete über einen deutlichen Anstieg der Klagen, nannte aber keine Zahlen. Zu möglichen Gründe für den Anstieg machten die Sprecherinnen keine Angaben.

Grund zum Ärgern hatten Reisende im vergangenen Jahr allerdings genug. Im Sommer 2018 hatte es europaweit erhebliche Probleme im Flugverkehr mit Ausfällen und Verspätungen gegeben. Die Fluggesellschaften machten Engpässe bei den Flugsicherungen, Fluglotsenstreiks, lange Wartezeiten bei den Passagierkontrollen und eine Häufung von Unwettern dafür verantwortlich. Hinzu kamen die Folgen der Pleite der einst zweitgrößten Fluglinie Air Berlin im vorigen Jahr.

Bei der Lufthansa fielen 2018 nach eigenen Angaben im Schnitt pro Tag mehr als 60 Flugverbindungen aus. Konzernweit seien etwa 18.000 Flüge gestrichen worden

Sorge vor erneutem Flugchaos

Damit sich so ein Szenario nicht wiederholt, habe die Luftfahrtbranche inzwischen viel getan, um den Flugbetrieb stabiler abwickeln zu können, sagte vor wenigen Tagen Klaus-Dieter Scheurle, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL). Dennoch erwartet er in den kommenden Ferienzeiten erneut viele Ausfälle und Verspätungen von Flügen. "Wir müssen damit rechnen, dass der Sommer 2019 auch schwierig werden wird", sagte Scheurle.

Von einem Anstieg von Beschwerden hatte Ende des Jahres auch die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) berichtet. Noch nie hätten sich so viele Reisende über Airlines und die Deutsche Bahn beschwert wie 2018 - vor allem wegen der großen Probleme im Flugverkehr. "2018 erwarten wir rund 32.000 Schlichtungsanträge und damit doppelt so viele wie im Vorjahr", sagte SÖP-Geschäftsführer Heinz Klewe im Dezember.

Die bei Flügen und Zugreisen "besonders häufig aufgetretenen Probleme, einen planmäßigen Verkehr zu gewährleisten", gehörten zu den Hauptgründen für die sprunghaft gestiegene Fallzahl, stellte Klewe fest. Die Reisenden wüssten zunehmend um ihre Rechte und forderten sie ein.

"Aus den Klagen wegen annullierter oder verspäteter Flüge ist inzwischen eine regelrechte Industrie geworden", heißt es in dem WDR-Beitrag zur aktuellen Klagewelle. Dienstleister übernehmen gegen Gebühr das Eintreiben der Entschädigungen, sofern man sich nicht selber darum kümmern möchte. Für ausgefallen Flüge erhalten Reisende bis zu 600 Euro zurück. Lesen Sie hier, was Passagiere über Fluggastrecht-Portale wissen müssen.