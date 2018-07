Probleme im Flugverkehr Scheuer verspricht Maßnahmen gegen Flugchaos

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat sich für Verbesserungsmaßnahmen im Flugverkehr ausgesprochen. "Ich kann nicht akzeptieren, dass es so viele technische Probleme, Verspätungen und auch Abfertigungsprobleme gibt", sagte er der "Passauer Neuen Presse". Es brauche klare Botschaften für die Flughäfen und die Fluggesellschaften. "Es hakt etwas an diversen Schnittstellen."

Reisende erleben in diesem Jahr an deutschen Flughäfen mehr Ärgernisse als sonst. Annullierungen und Verspätungen häufen sich, hinzu kommt der aktuelle Streik bei Ryanair, bei dem in dieser Woche Hunderte Flüge in Europa gestrichen wurden.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßte "nach zwei verheerenden Sommern" den Vorstoß. "Reisende erwarten zu Recht schnellere Sicherheitskontrollen und verlässliche Flugpläne", sagte die Leiterin des Mobilitätsteams, Marion Jungbluth. "Falls der Flug nicht reibungslos läuft, muss die Abwicklung von Entschädigungsansprüchen durch die Fluggesellschaften verbraucherfreundlicher werden. Zum Beispiel durch eine automatisierte Online-Beschwerdemöglichkeit."

Konkrete Maßnahmen für Verbesserungen

Der Flughafenverband ADV wie auch der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) sicherten Scheuer ihre Mitarbeit zu. Sie hatten bereits an dem Luftverkehrskonzept mitgewirkt, dessen Umsetzung die FDP-Fraktion anmahnte.

ADV-Geschäftsführer Ralph Beisel erneuerte die Forderung, die Sicherheitskontrollen der Passagiere künftig von den Flughäfen und nicht mehr von der Bundespolizei organisieren zu lassen. Modellversuche und Erfahrungen im europäischen Ausland hätten gezeigt, dass bei gleichem Personaleinsatz doppelt so viele Passagiere kontrolliert werden könnten als derzeit.

Die Kapazität des Luftraums müsse zudem erhöht und die Infrastruktur der Flughäfen ausgebaut werden, erklärte der BDL-Präsident und Chef der Deutschen Flugsicherung, Klaus-Dieter Scheurle. Er wies auf aktuelle Anstrengungen hin, um den Flugbetrieb zu stabilisieren.

Einer Eurocontrol-Studie zufolge wird sich die Zahl der um bis zu zwei Stunden verspäteten Flüge in Europa bis zum Jahr 2040 versiebenfachen. Die meisten Probleme sind allerdings nicht allein auf nationaler Ebene zu lösen.

Die Hauptprobleme im europäischen Flugverkehr: