Ausfälle und Verspätungen Die schlimmsten Flugverbindungen Europas

Die Bahn kommt zurzeit notorisch zu spät, und auch Fliegen war in diesem Sommer keine verlässliche Reiseform. Es kann aber alles noch schlimmer kommen: Es gibt Verbindungen innerhalb Europas, bei denen die Passagiere froh sein können, wenn sie überhaupt irgendwann das Ziel erreichen. Bei denen Verspätungen und Ausfälle der Normalzustand sind.

Auf Top 1 des Ranking, das das Flugrechteportal Air Help aufgestellt hat, thront die Strecke Mykonos - London-Gatwick. Mehr als 75 Prozent der Flüge von der Lieblingsurlaubsinsel der Briten in ihre Heimat würden nicht planmäßig, teilte das Unternehmen mit. Allerdings ist dieser hohe Anteil kein Ausreißer unter den Top 50 - die Verbindung aus dem spanischen Valencia nach Düsseldorf auf Platz 50 geht immer noch zu 56,6 Prozent schief.

Flüge von und nach Deutschland besetzen einige der vordersten Ränge: Am stärksten sind Passagiere betroffen, die regelmäßig von Frankfurt nach Pristina in Kosovo reisen (Platz 5 / 70 Prozent nicht nach Plan). Auch mit Ärger verbunden sind die Strecken Rom nach Köln/Bonn (10 / 66,5 Prozent), Catania auf Sizilien nach Stuttgart (11 / 65,7 Prozent), Bologna nach Berlin (14 / 64,9 Prozent), Mailand nach Hamburg (17 / 63,3 Prozent), München nach London-Luton (22 / 62 Prozent), Venedig nach Düsseldorf (44 / 57 Prozent), Frankfurt nach Baku (48 / 56,7 Prozent) und Edinburgh nach Hamburg (49 / 56,6 Prozent).

Passagiere in oder aus Richtung Großbritannien sind allerdings jene, die es am heftigsten trifft. 18 der Top-50-Flüge starten oder landen auf einem britischen Flughafen, überwiegend in London. Ob zum Beispiel aus Mykonos (Rang 1), nach Bukarest (4), aus Venedig (6) oder Basel (20) - Geduld sollten die Fluggäste auf diesen Strecken mitbringen.

Und noch etwas ergab die Erhebung: Wer am Dienstag fliegt, hat die besten Chancen auf eine pünktliche Ankunft - 78 Prozent der Flüge innerhalb Europas halten an diesem Wochentag ihren Plan ein. Am ungünstigsten sieht es am Sonntag aus, da sind lediglich 71 Prozent nicht von Ausfällen oder Verspätungen betroffen.

Air Help ist ein Internetportal, das gegen eine Provision die Entschädigungsansprüche von Flugpassagieren bei Verspätungen und Annullierungen eintreibt. Für das Ranking wertete das Unternehmen aus, wie oft auf welchen Strecken innerhalb Europas Flugzeuge mehr als 15 Minuten zu spät kamen oder der Flug ganz ausfiel. Daten von Behörden, Fluggesellschaften, Flughäfen, Flughafen-Radaren und Radare sowie der ADS-B-Transponder und der IATA-formatierten Bewegungsnachrichten der Flugzeuge wurden für Verbindungen zwischen dem 1. Januar bis 9. Oktober 2018 analysiert.