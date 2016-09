Randale-Bilanz 10.854 Passagiere rasteten im Flugzeug aus

10.854 Mal ist ein Fluggast im vergangenen Jahr über den Wolken ausfällig geworden. Für die Crew und die restlichen Passagiere bedeutet das immer erhöhten Stress, manchmal sogar eine außerplanmäßige Landung. "Ein Verhalten, das am Boden noch akzeptabel sein kann, erhält in der Luft einen komplett anderen Stellenwert", sagt der stellvertretende Direktor der International Air Transport Association (Iata), Tim Colehan.

Die Zahl der Ausraster an Bord hat wieder zugenommen: 2015 hat die Iata fast 17 Prozent mehr Vorfälle registriert als im Jahr zuvor, damals waren es 9316. Auf 100.000 Flüge gerechnet waren es 83 auffällige Passagiere und 6,4 Prozent mehr als 2014.

53 Prozent der 265 Iata-Mitglieder gaben an, dass in den vergangenen fünf Jahren die Häufigkeit derartiger Vorkommnisse zugenommen habe, 40 Prozent, dass sie deswegen in den letzten zwölf Monaten einen Flug umleiten mussten. Experten schätzen die Kosten eines umgeleiteten Langstreckenfluges auf 200.000 Dollar (178.000 Euro).

"Frustration während der Reise" könnten Auslöser sein, sagte Colehan, einschließlich langer Warteschlangen an den Sicherheitskontrollen. Niemand kenne die Gründe genau, "vielleicht spiegelt es die Veränderungen in der Gesellschaft wider, in der antisoziales Verhalten häufiger auftritt und vielleicht eher akzeptiert wird." In 23 Prozent der Fälle spielten Alkohol oder Drogen eine Rolle, rund 75 der Randalierer sind Männer.