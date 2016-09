Fahrplanwechsel Bahn erhöht Ticketpreise im Fernverkehr

Für Kunden der Deutschen Bahn gibt es erstmals seit drei Jahren wieder Fahrpreis-Erhöhungen im Fernverkehr. Die Tarife steigen zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember durchschnittlich um 1,3 Prozent. Das teilte das Unternehmen am Freitag in Berlin mit. Die Anhebung betrifft Reisen in der 1. und 2. Klasse

Die Flexpreise - früher Normalpreise - ohne Zugbindung sollen um 1,9 Prozent zulegen. Streckenzeitkarten werden um 3,9 Prozent teurer.

Die BahnCard 100 wird künftig 4190 Euro in der 2. Klasse und 7090 Euro in der 1. Klasse kosten. Das entspricht einer Preiserhöhung von 2,4 Prozent in der 2. Klasse und von 2,9 Prozent in der 1. Klasse. Die Preise für die BahnCard 25 und die Bahncard 50 bleiben für Privatkunden dagegen unverändert.

Erst im August hatte die Bahn ihre Ticketpreise überprüft und zum Teil heruntergesetzt. Vor allem BahnCard- und Sparpreisnutzer profitierten.

Teurer soll zum Fahrplanwechsel auch der Regionalverkehr werden. Wie die "Stuttgarter Zeitung" in der vergangenen Woche berichtete, würden sich die Preise in den roten Nahverkehrszügen im Schnitt um 1,9 Prozent erhöhen. Auch Sparangebote wie einige Ländertickets sollten teurer werden. Höhere Preise sollen sich auch durch eine künftige Abrechnung nach Kilometern statt in Stufen ergeben. Die Zeitung bezog sich auf interne Informationen der Deutschen Bahn für den Vertrieb.

Die Bahn spricht von einer "moderaten" Anpassung. "Die Zeit der großen Preiserhöhungen ist vorbei", sagte Vorstandschef Rüdiger Grube dem "Handelsblatt". Die Kunden seien heute "deutlich preissensibler" als früher.

Bahn will Preise der Nachfrage anpassen

Dennoch erwägt die Bahn derzeit, ihr Preissystem künftig stärker an der Nachfrage nach der jeweiligen Verbindung anpassen. "Das könnte die Tickets dann etwas teurer machen, wenn alle fahren wollen, und billiger, wenn viele Plätze frei bleiben", sagte Grube. "Wir arbeiten daran, eine gleichmäßigere Auslastung der Züge zu erreichen."

Konkrete Pläne für den Start eines derart flexiblen Preissystems, das bei Flügen schon lange Standard ist, gibt es zwar noch nicht. Aber auf bestimmten Strecken (Frankfurt am Main-Köln und München-Nürnberg) testet sie Bahn bereits seit August sogenannte Flexpreise, die sich tageweise in der Höhe leicht unterscheiden. Man wolle herausfinden, ob durch unterschiedliche Preise mehr Fahrgäste gewonnen "und eine bessere Lenkung der Nachfrage" erreicht werden könne. Diesen Versuch weitet die Bahn nun auf andere Strecken in Deutschland und für die Dauer eines Jahres aus.

Der Konzern bemüht sich derzeit mit dem im Dezember gestarteten Konzept "Zukunft Bahn", angesichts der Konkurrenz durch Fernbusse und Billig-Airlines wieder mehr Kunden zu gewinnen und zu halten. Dabei soll unter anderem mehr Service und eine höhere Pünktlichkeit helfen. "In den kommenden Jahren investieren wir massiv in eine bessere Qualität für unsere Kunden - in neue Fahrzeuge und attraktive Serviceangebote", sagt Birgit Bohle, Fernverkehrschefin der Bahn. Allein für den ICE 4 betrage das Investitionsvolumen 5,3 Milliarden Euro. (Lesen Sie hier mehr über die neue Generation des Hochgeschwindigkeitszugs.)

Vor Kurzem feierte die Bahn einen Anstieg der Reisenden. Im ersten Halbjahr 2016 waren mit 66,7 Millionen Passagieren 10,6 Prozent mehr mit dem Unternehmen unterwegs als im Vorjahreszeitrau. Der Grund: die Sonderangebote im Fernverkehr für 19 oder 29 Euro, von denen seit Jahresbeginn 3,25 Millionen verkauft worden waren. Auch hatte sich der Konzern in den vergangenen Jahren mit Preiserhöhungen im Fernverkehr zurückgehalten. "Wir holen Kunden aus dem Fernbus zurück", sagte Bahnchef Rüdiger Grube dem Sender HR-Info.

Die Bahn hat angekündigt, sich wegen Verlusten weitgehend aus dem Fernbusgeschäft zurückzuziehen. Bis Ende 2016 soll die Marke BerlinLinienBus vom Markt verschwinden und nur einen kleinen Teil der Strecken an die Konzernschwester IC Bus abgeben.