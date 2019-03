Bis Ende 2021 Bahn rüstet Intercity-Züge mit WLAN aus

Bahnkunden können bald nicht nur im ICE, sondern auch im Intercity kostenloses WLAN nutzen. Ein Bahn-Sprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht der Funke-Mediengruppe, verwies für Details aber auf eine Pressemitteilung, die am Dienstag veröffentlicht werden sollte.

Die ersten testweise umgerüsteten Wagen seien bereits seit Mitte März im Einsatz, berichteten die Funke-Zeitungen. Insgesamt würden in den kommenden drei Jahren rund Tausend Intercity-Wagen umgerüstet. "Ab Ende 2021 wird es in allen DB-Fernverkehrszügen WLAN geben, ohne jede Ausnahme", sagte Bahn-Vorstand Berthold Huber demnach. Die Aufrüstung soll 30 Millionen Euro kosten.

Die verwendete Technik entspricht den Zeitungen zufolge der, die bereits im ICE eingesetzt wird. Dabei werden die Funkkapazitäten der drei großen Netzbetreiber gebündelt. Die Daten werden über die jeweils gerade vorhandenen Netze gesendet. Dadurch können die Fahrgäste vergleichsweise schnelle Internetzugänge nutzen. Auch Unterhaltungsangebote wie im ICE sind vorgesehen. Über ein bahneigenes Entertainmentportal sind Nachrichten, Hörbücher, Spiele und Filme abrufbar.

Die Bahn bietet seit 2017 das kostenlose WLAN auch in der zweiten Klasse des ICE an. Während es in der ersten Klasse unbegrenzt ist, müssen die Fahrgäste in der zweiten Klasse mit einem begrenzten Datenvolumen von 200 Megabyte pro Tag und Endgerät auskommen. Danach wird die Verbindungsgeschwindigkeit gedrosselt.