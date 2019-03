Hamburg-Westerland Wie die Bahn die Sylt-Strecke reparieren will

Zugausfälle und Verspätungen auf dem Weg nach Sylt verärgern Reisende schon seit langem - ein Problem, das die Deutsche Bahn zu massiven Investitionen zwingt. Bereits im vergangenen Sommer hatte sie angekündigt, die Strecke von Hamburg nach Westerland aufwendig sanieren und modernisieren zu wollen. Nun gab das Unternehmen Details zu den Plänen bekannt.

Die Bahn will vom 30. März an rund 200 Kilometer Gleise, mehr als 33 Weichen und drei Brücken erneuern, sagte Michael Körber von der Tochtergesellschaft DB Netz in Husum. Außerdem sollen acht Bahnübergänge sowie die Signaltechnik modernisiert werden. Ziel sei es, die Sanierung bis 2022 abzuschließen.

Insgesamt 160 Millionen Euro will das Unternehmen dafür in den kommenden vier Jahren investieren. Die Arbeiten seien Voraussetzung für einen pünktlichen und stabilen Zugverkehr auf der Marschbahn, sagte ein Bahnsprecher. In die anschließende Instandhaltung sollen dann jährlich bis zehn Millionen Euro investiert werden.

Die Streckensanierung sei deshalb auf vier Jahre angelegt, damit der Zugverkehr möglichst wenig beeinträchtigt werde, sagte Christopher Ströh von der DB Regio: "Für Urlauber und Sylt-Pendler sollen die Einschränkungen so gering wie möglich ausfallen." Daher seien die Maßnahmen unter anderem mit der Pendler-Initiative Sylt abgesprochen und die Schulferien von sechs Bundesländern berücksichtigt worden.

Feine Haarrisse, abgesackte Schienen

Nach Ende der Streckensanierung soll ab 2023 in Westerland ein elektronisches Stellwerk eingerichtet werden. Das Investitionsvolumen dafür beträgt den Angaben zufolge 41,9 Millionen Euro.

Die Marschbahn über den Hindenburgdamm ist der zentrale Verkehrsweg nach Sylt - er ist gewissermaßen das Nadelöhr, um auf die beliebte Nordseeinsel zu gelangen. Ausgerechnet im heißen Sommer 2018 zeigten sich hier gravierende Defekte: Kontrolleure entdeckten unebene und abgesackte Schienen und an einigen Stellen feine Haarrisse.

Die Folge: Die Lokführer mussten das Tempo auf 20 km/h senken - und Reisende mehrere Stunden Verspätung einplanen. "Verkehrstechnisch war das ein GAU", sagte Bahn-Sprecher Egbert Meyer-Lovis.