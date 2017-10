Bahn tauft neue Züge Ein ICE4 namens Einstein

Namen für Züge sind so eine Sache: Nimmt man eine Stadt, eine Berühmtheit oder lieber keinen? Die Deutsche Bahn hat nun bekanntgegeben, wie ihre ersten ICE4-Züge heißen sollen. Unter den ausgesuchten Vorschlägen sind der Forscher Alexander von Humboldt, der Autor Erich Kästner, Vicco von Bülow alias Loriot und die Philosophin Hannah Arendt.

Die neuen ICE sollen ab Dezember regulär von Hamburg aus nach München und Stuttgart fahren, und die ersten 25 Züge sollen 2018 und 2019 getauft werden. Vier Wochen lang konnten bei der Bahn Namensvorschläge eingereicht werden. Die Vorgabe: Die Züge sollen nach historischen deutschen Persönlichkeiten benannt werden. Rund 19.4000 Vorschläge gingen ein, eine sechsköpfige Jury sichtete die Ideen.

"Die historische und soziale Bandbreite der Namensvorschläge war beeindruckend. Da fiel die Auswahl für die Jury nicht leicht", sagte Jurymitglied Gisela Mettele, Professorin für Geschlechtergeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. "So unterschiedlich die ausgewählten Persönlichkeiten auch sind, sie haben eins gemeinsam: Sie waren neugierig auf die Welt."

Die Namen der neuen ICE4 Konrad Adenauer Hannah Arendt Ludwig von Beethoven Bertha Benz Dietrich Bonhoeffer Willy Brandt Vicco von Bülow Marlene Dietrich Hedwig Dohm Albert Einstein Ludwig Erhard Anne Frank Heinrich Heine Alexander von Humboldt Marie Juchacz Erich Kästner Hildegard Knef Käthe Kollwitz Adolph Kolping Thomas Mann Karl Marx Geschwister Scholl Margarete Steiff Elisabeth von Thüringen Fritz Walter Quelle: Deutsche Bahn

Namensvorschläge für Verkehrsmittel - war da nicht was? Ein Beispiel aus Großbritannien hatte zuletzt Schlagzeilen gemacht. In einer Online-Abstimmung hatten Briten dafür gestimmt, ein Forschungsschiff "Boaty McBoatface" zu nennen.

Daraus wurde nichts, die Regierung fand den Namen unangemessen. Nun heißt ein gelbes U-Boot so. In Schweden nahm man sich dagegen an der Idee ein Beispiel. Ein Zug heißt "Trainy McTrainface", wie die Zeitung "Göteborgs-Posten" berichtet hatte. Auch in Deutschland sei knapp 250 Mal der Name "Trainy McTrainface" eingereicht worden, sagte eine Bahnsprecherin.