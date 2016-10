Bergfoto-Wettbewerb Beste Aussichten

Immer wieder verliert sich der Mensch in der Weite der Landschaft. Die Gewinnerfotos eines Wettbewerbs des International Mountain Summit (IMS) zeigen: eine Seilschaft auf dem Morteratschgletscher - kaum zu erkennen im Grau des Eises; einen Wanderer, der in der Ferne auf einem Felsen steht und in der weiten Dolomiten-Landschaft winzig wirkt. Die Männer hinter den Kameras stehen dabei gewaltiger Natur gegenüber: nebelverhangenden Berggipfeln und dem ausbrechenden Vulkan Ätna zum Beispiel

Auf dem Festival IMS, der in Brixen in Südtirol stattfand, dreht sich alles um die Berge und Bergsport. Bekannte Extrembergsteiger wie Reinhold Messner oder Ueli Steck halten Vorträge, alpine Themen werden diskutiert und Outdoor-Filme gezeigt.

Bei dem Fotowettbewerb, der zum sechsten Mal stattfand und bei dem es zum ersten Mal kein einheitliches Oberthema gab, reichten Fotografen aus aller Welt rund 2000 Bilder ein. In den vier Kategorien "Natur", "Gesichter", "Luftbild" und "Action" kürte die Jury jeweils drei Gewinner - ihre Fotos sehen Sie hier.

Platz eins etwa in der Kategorie "Natur" gewann Giuseppe Mario Famiani. Der Fotograf fing den Moment ein, als der Ätna im Dezember 2015 ausbrach: Eine gigantische Rauchwolke schwebt über dem sizilianischen Vulkan, unter seinem Gipfel breitet sich ein Wolkenmeer aus.

Sehr emotional beschreibt Tobias Ryser vom Bodensee, wie ihm das lang geplante, winterliche Bild vom Schweizer Massiv Mythen gelang. Mit dem Foto erreichte er einen dritten Platz: "Ich wartete den ganzen Tag im Nebel. Zur blauen Stunde begann er zu fallen, wie ich erwartet hatte. Als ich die Aufnahme machte, hatte ich Tränen in meinen Augen."