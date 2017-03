Streik in Berlin Fast alle Flüge in Tegel und Schönefeld gestrichen

An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld hat am Morgen der nächste Streik des Bodenpersonals begonnen. Laut Flughafenbetreiber Berlin Airport werden zwischen vier Uhr am Montag und fünf Uhr am Donnerstag 448 Abflüge in Tegel und 194 in Schönefeld gestrichen. Die Zahl könne sich noch leicht erhöhen. Passagiere sollten sich vor Reisebeginn bei ihrer Fluggesellschaft informieren, ob ihr Flug stattfinde. Die Lufthansa teilte mit, dass alle ihre Flüge von Frankfurt und München nach Berlin gestrichen wurden.

Bereits am Freitag hatte das Bodenpersonal an den beiden Airports nach Aufruf der Gewerkschaft Ver.di gestreikt, Hunderte Flüge waren ausgefallen. Hintergrund ist ein Tarifkonflikt um bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für die gut 2000 Beschäftigten der Bodendienste an den beiden Berliner Flughäfen. Ver.di verhandelt derzeit an mehreren deutschen Flughäfen Tarifverträge für Mitarbeiter der Bodendienste. Dabei gab es bereits mehrere Warnstreiks, zahlreiche Flüge fielen aus.

Ver.di fordert in Berlin bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten einen Euro mehr pro Stunde für die Mitarbeiter des Bodenpersonals. Die Beschäftigten beim Check-in, beim Be- und Entladen der Flugzeuge und anderen Arbeiten auf dem Vorfeld erhielten derzeit im Durchschnitt etwa elf Euro pro Stunde. In einer Urabstimmung hatten sich 98,6 Prozent der Ver.di-Mitglieder für den Ausstand ausgesprochen.

Die Arbeitgeber boten zuletzt die schrittweise Erhöhung der Löhne in allen Entgeltgruppen an - bei einer Laufzeit von drei Jahren. Insgesamt sollten acht Prozent mehr Geld ausgegeben werden als im Moment, so ein Sprecher des Forums der Bodenverkehrsdienstleister Berlin-Brandenburg. In diesem sind die an den Flughäfen tätigen Unternehmen organisiert. Das Angebot setze bereits sehr hoch oben an, so der Sprecher am Samstag. "Wirtschaftlich ist zurzeit kaum mehr drin."