Flugbegleiter im Ausstand Eurowings-Streik trifft 40.000 Passagiere

Der Streik des Kabinenpersonals legt den Flugbetrieb von Eurowings und Germanwings weitgehend lahm. Bei den beiden Lufthansa-Töchtern fallen nach Unternehmensangaben knapp 400 von geplant 555 Flügen aus. Etwa 40.000 Passagiere werden ihre Flüge nicht antreten können.

Die 24 Stunden lange Arbeitsniederlegung, die noch bis Mitternacht dauert, trifft die Flughäfen Düsseldorf, Köln, Dortmund, Hannover, Stuttgart, Berlin und Hamburg. Die großen Lufthansa-Drehkreuze Frankfurt und München sind dagegen kaum in Mitleidenschaft gezogen. Ein Eurowings-Sprecher rief die Flugbegleitergewerkschaft Ufo zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf.

Der Düsseldorfer Airport war am Morgen voller Wartender. "Ich bin sauer", sagte Fluggast Dick van der Aart. Er sei sehr früh aufgestanden, um nun in der Schlange zu stehen. Der Tarifkonflikt zwischen Ufo und Eurowings zieht sich bereits seit drei Jahren hin. Im Kern geht es um die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung der Flugbegleiter. Eurowings bietet neben einer Pensionskasse ein Lohnplus von sieben Prozent über 39 Monate an.

Pikant wird die Situation dadurch, dass neben Ufo auch die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di bei den rund 400 Flugbegleitern von Eurowings Deutschland vertreten ist. Ufo ist sehr streikerfahren. Ende vorigen Jahres legte die Spartengewerkschaft die große Lufthansa eine Woche lang lahm.

Der aktuelle Streik endet zwar um Mitternacht. Erfahrungsgemäß dauert es danach allerdings einige Tage, bis wieder alle Flüge geregelt abheben: Nicht alle Maschinen werden am Freitagmorgen da stehen, wo sie auch gebraucht werden. Das gilt vor allem für Verbindungen, die nicht täglich angesetzt sind. Wer für die nächsten Tage einen Flug gebucht hat, tut gut daran, sich über die Webseiten der Fluglinie und der jeweiligen Flughäfen über mögliche Verschiebungen zu informieren.

Lufthansa und ihre Töchter: Häufig bestreikt

Bei Europas größtem Luftverkehrskonzern Lufthansa hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Streiks gegeben - nicht nur bei den Piloten. In den letzten Jahren häufen sich die Arbeitskämpfe. Häufiger Anlass in den vergangenen Jahren: Unterschiedliche Arbeitsbedingungen und Einkommensniveaus beim Stammhaus und seinen Töchtern. Eine Auswahl: