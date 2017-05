BGH-Urteil Familie kann wegen Passpanne nicht fliegen - wer zahlt?

Eine geplatzte Familienreise in die USA ist am Dienstag zum Fall für den Bundesgerichtshof (BGH) geworden. Die Geschichte ist alles andere als alltäglich.

Denn Mutter und Tochter wurden wegen ihrer neuen Reisepässe am Frankfurter Flughafen nicht an Bord gelassen. Sie hatten diese ordnungsgemäß beantragt und abgeholt. Was sie nicht ahnen konnten: Weil die Gemeinde den Empfang bei der Bundesdruckerei irrtümlich nicht bestätigt hatte, waren die Pässe als gestohlen gemeldet - und standen auf der Fahndungsliste. Eine Einreise in die USA war damit unmöglich.

Der Reiseveranstalter, den keine Schuld trifft, verlangte hohe Stornogebühren und zahlte nur einen Teil des Gesamtpreises von mehr als 4000 Euro zurück. Damit waren die Familie aus der Nähe von Nürnberg nicht zufrieden und forderte die Rückzahlung des vollen Reisepreises. Bei höherer Gewalt sei der Veranstalter dazu verpflichtet.

Die Karlsruher Richter haben nun allerdings entschieden, dass hier höhere Gewalt nicht vorlag. Dies seien äußere Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereichs der Beteiligten liegen und alle Reisenden gleichermaßen treffen - etwa Naturkatastrophen oder eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts. Oder wenn ein Land kurzfristig die Visumsanforderungen verschärft und die Dokumente so schnell nicht mehr zu bekommen sind.

Für gültige Reisepapiere seien aber eindeutig die Reisenden selbst zuständig. Der Behördenfehler bei der Empfangsbestätigung sei kein Ereignis, das auch andere USA-Reisende getroffen habe. Ob die Familie gegebenenfalls Schadenersatz von der Gemeinde verlangen könnte, hatte der BGH nicht zu entscheiden.