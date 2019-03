Tipps Wenn Passagiere nicht mit der Boeing 737 Max 8 fliegen wollen

Der zweite Absturz einer neuen Boeing 737 Max 8 binnen weniger Monate hat wachsende Zweifel an der Sicherheit des Flugzeugtyps aufkommen lassen. Behörden und Airlines sind verunsichert, Passagiere haben ein mulmiges Gefühl. Hier sind Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wie finde ich heraus, mit welchem Flugzeugtypen ich fliege?

Der Flugzeugtyp wird während der Buchung einer Flugreise im Internet angezeigt. Auch Webseiten wie Seatguru oder FlightStats geben Aufschluss. Achtung: Eine Airline darf aber den ursprünglich angegebenen Flugzeugtypen kurzfristig ändern.

Wie viele Flugzeuge vom Typ Boeing 737 Max 8 sind überhaupt im Einsatz?

Seit 2017 wurden rund 350 Flieger an Fluggesellschaften weltweit ausgeliefert. Viele Airlines haben inzwischen Flüge mit der Boeing 737 Max 8 einstellt.

Fliegen diese Boeing-Maschinen auch ab Deutschland?

Eigentlich schon, zurzeit aber hat auch Deutschland wie viele andere Ländern denLuftraum für Maschinen dieses Typs gesperrt. Die europäische Luftfahrtbehörde Easa stellte für Dienstagabend eine Bewertung der Situation aus ihrer Sicht in Aussicht. Lesen Sie hier, welche Länder inzwischen Flüge mit der Boeing 737 Max 8 verboten haben.

Haben deutsche Airlines die Boeing 737 Max 8 in der Flotte?

Bislang noch nicht. TUIfly will ihre erste Maschine des Typs nach bisherigen Stand am 13. April in den Dienst stellen. "Es steht nun aber zu befürchten, dass sich das verschiebt", sagte ein Unternehmenssprecher. Das Mutterunternehmen TUI, der weltgrößte Reisekonzern, hat bei seinen Airlines in Großbritannien und den Benelux-Ländern insgesamt 15 der Boeing-Maschinen im Einsatz.

Nachdem auch Großbritannien ein Flugverbot für die Boeing 737 Max 8 erlassen hat, hat TUI alle entsprechenden Flüge gestoppt. Kunden, die auf Flüge mit einer der Boeing-Max-Maschinen gebucht sind, will der Konzern auf seiner Internetseite informieren.

Airlines wie die nordamerikanische Fluggesellschaften Southwest Airlines, American Airlines und auch Air Canada halten bislang an den Flugzeugen fest. Kann ich meinen Flug in einer Boeing 737 Max 8 dort canceln?

Ja, im Zweifel aber auf eigene Kosten, für eine Umbuchung gelten die normalen Bedingungen der Airlines. Die US-Luftfahrtbehörde FAA, in deren Aufsichtsbereich 74 der Boeing 737 Max 8 im Einsatz sind, hat bislang kein Startverbot ausgesprochen.