Sicherheitsalarm Bremer Flughafen vorübergehend komplett gesperrt

Wegen eines Sicherheitsalarms ist der Bremer Flughafen am Morgen vorübergehend komplett gesperrt worden. Nach Angaben der Bundespolizei habe zunächst der Verdacht bestanden, dass sich Unbefugte im Sicherheitsbereich hinter den Personenkontrollen aufhielten. Das habe sich aber bislang nicht bestätigt, auch seien keine gefährlichen Gegenstände gefunden worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei laut der Nachrichtenagentur dpa.

Dem Bremer "Weser-Kurier" zufolge wurde der Flugverkehr gegen halb zehn Uhr ausgesetzt, weil in Terminal eins ein Alarm an einer Sicherheitstür ausgelöst worden war. Flughafen und Maschinen seien abgesucht worden, auch Sprengstoffspürhunde seien im Einsatz gewesen.

Um die Mittagszeit waren die Sicherheitskontrollen demnach wieder geöffnet. Aufgrund des Vorfalls sind laut einer Flughafensprecherin einige Flüge gestrichen worden, sieben Flüge seien verspätet. Passagiere sollten sich vor der Anreise zum Flughafen bei ihren Airlines über die Abflugzeiten informieren, sagte die Sprecherin.

Zudem mussten 55 Passagiere in einem Flugzeug nach Paris und 71 in einem Flugzeug mit Ziel Amsterdam die Maschinen wieder verlassen und in den öffentlichen Bereich des Flughafens zurückkehren.

Auch der Frankfurter Flughafen war am Dienstag aufgrund eines falschen Alarms bei der Passagierkontrolle teilweise für mehrere Stunden gesperrt worden. 13.000 Passagiere waren betroffen. Am Mittwoch kam es immer noch zu Verspätungen.