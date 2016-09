Computerpanne und Protestaktion Flüge in London zum Teil massiv verspätet

An mehreren Londoner Flughäfen kommt es zu teilweise erheblichen Verspätungen. Am London City Airport blockierten Aktivisten die Rollbahn, wie Scotland Yard mitteilte. Neun Demonstranten hätten sich auf einer Rollbahn zusammengekettet. Die Polizei verhandelte zunächst mit der Gruppe. Später hieß es, mehrere Personen seien festgenommen worden.

Zu der Blockade bekannte sich Medienberichten zufolge der britische Ableger der in den USA entstandenen schwarzen Bürgerrechtsbewegung "Black Lives Matter". Der Protest beeinträchtigte zeitweise den kompletten Flugverkehr am City Airport im Osten der Stadt. Mehr als 120 Flüge wurden abgesagt, umgeleitet oder verspäteten sich.

Zu Chaos kam es auch an den Flughäfen Gatwick und Heathrow: Ein IT-Fehler bei der Fluggesellschaft British Airways sorgte dort Medienberichten zufolge für lange Wartezeiten. Auch an anderen Flughäfen beschwerten sich Fluggäste per Twitter über Verspätungen bei der Airline.

British Airways entschuldigte sich über den Kurznachrichtendienst für die Panne: "Wir bitten unsere Kunden um Verzeihung für die Verzögerung und sind dankbar für ihre Geduld, während unser IT-Team daran arbeitet, das Problem zu beheben."

In einer Pressemitteilung teilte British Airways später mit, der Check-in in Heathrow und Gatwick verlaufe normal, könne aber etwas länger dauern als gewöhnlich. Zu Berichten auf Internetplattformen, wonach es auch in San Francisco, Washington und Atlanta zu massiven Verzögerungen kommt, äußerte sich das Unternehmen nicht.

In diesem Jahr war es bereits die zweite Computerpanne bei British Airways, die die Passagiere zu spüren bekamen. British Airways führe seit vergangenem Jahr ein neues Check-in-System ein, sagte eine Sprecherin, und diese Verzögerungen seien Kinderkrankheiten, die sich auf vielen Flughäfen auswirken würden.