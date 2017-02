Urlaubsplanung 2017 Die besten Reisetipps für Brückentage

Ein Hüttenabenteuer in den Alpen, ein Kurztrip nach Amsterdam - manchmal reichen schon wenige Tage, um den Alltag hinter sich zu lassen und an einem fremden Ort Energie zu tanken.

Dafür eignet sich jedes x-beliebige Wochenende, wenn Sie einen Tag Urlaub dran hängen - oder noch besser ein Wochenende, das an einen Feiertag angrenzt. Davon gibt es dieses Jahr einige. Machen Sie mit ein paar Brückentagen das Maximum aus Ihrem Jahresurlaub - wir liefern Ihnen die passenden Reisetipps aus unserem Archiv.

Das Jahr im Überblick

Karneval: Bis Ostern - 2017 Mitte April - herrscht traditionell eine Durststrecke ohne gesetzliche Feiertage. Die Narren und Jecken im Rheinland, in Mainz und in Süddeutschland haben sich mit dem Karneval eine eigene Feierzeit geschaffen.

Von Weiberfastnacht am Donnerstag, den 23. Februar, bis Rosenmontag, den 27. Februar, legt das närrische Treiben in vielen Kanevals- und Faschingshochburgen das Arbeitsleben lahm. In München wird der Faschingsdienstag gefeiert. Der Aschermittwoch (1. März) läutet die 40-tägige Fastenzeit im christlichen Kirchenkalender ein.

Tipp für den Kurztrip zum Karneval:

Ostern: Das viertägige Osterfest von Karfreitag, den 14. April, bis Ostermontag, den 17. April, gilt mit den Feierlichkeiten zur Auferstehung von Jesus als das höchste christliche Fest in Deutschland mit gleich drei Feiertagen. Wer vor oder nach Ostern vier Tage Urlaub nimmt, kann acht Tage ausspannen.

Tipp für eine Reise über Ostern:

Richtig warm ist es jetzt bereits auf den Kanaren. Ob Teneriffa, Fuerteventura oder La Palma die richtige Insel für Sie ist, finden Sie hier heraus.

Spaniens letzte Geheimtipps sind wohl die kleinen, vorgelagerten Inseln wie Tabarca und Columbretes - hier erfahren Sie, wo diese liegen.

1. Mai: Bereits zwei Wochen später folgt am 1. Mai der Tag der Arbeit, der dieses Jahr auf einen Montag fällt - und Ihr Wochenende ganz automatisch verlängert.

Tipp für das lange Wochenende vom 29. April bis 1. Mai:

Sie wollen sich bewegen? Ausgezeichnete Wanderwege in Deutschland finden Sie hier - vom kurzen Familienspaziergang bis zur dreitägigen Tour.

Wer Natur will, aber schnell müde Beine hat, dem sei ein Baumwipfelpfad empfohlen. Hier ist eine Übersicht über Deutschlands Wanderwege auf Stelzen.

Himmelfahrt: Der erste echte Brückentag winkt an Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 25. Mai). Wer den Freitag danach Urlaub nimmt, kommt auf vier freie Tage.

Tipps für Ausflüge an Himmelfahrt:

Grillen, Flusswandern, Open-Air-Kultur: Ein paar schöne Frühlingstipps haben wir Ihnen hier zusammengestellt.

Sie suchen noch eine Traumunterkunft? Wie Sie besondere kleine Hotels finden, erfahren Sie hier.

Pfingsten: Bereits am Sonntag, den 4. Juni, folgt das Pfingstfest. Der Pfingstmontag (5. Juni) ist überall in Deutschland Feiertag. Wer von Christi Himmelfahrt bis Pfingstmontag Ferien machen will, erhält für sechs Urlaubstage zwölf freie Tage im Stück.

Tipp für einen Kurztrip an Pfingsten: Wandern gehen - ob mit Kanu, Rad oder zu Fuß!

Klar, alle hoffen auf ein warmes Wochenende mit viel Sonnenschein. Dann hätten wir hier ein paar Ausflugstipps mit Coolness-Faktor.

Paddeln und anzelten lässt es sich bestens an der Mecklenburgischen Seenplatte. Hier ein paar schöne Geschichten von vor Ort.

Fronleichnam: Arbeitnehmer in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland können zehn Tage später schon wieder ein Brückentag-Wochenende einplanen: Fronleichnam fällt auf Donnerstag, den 15. Juni. Das heißt: Freitag, den 16. Juni, freinehmen!

Tipps für sommerliche Ausflüge in Deutschland:

Ob Spaziergang im hessischen Urwald Sababurg oder eine Fahrt mit der Sauschwänzlebahn durchs Wutachtal - hier gibt es noch mehr Inspiration für sommerliche Ausflüge.

Mariä Himmelfahrt: Das nächste Brückentag-Wochenende gilt nur für Saarländer und Bayern. Nur dort wird Mariä Himmelfahrt als Feiertag begangen - am Dienstag, den 15. August. Mit einem freien Brückentag am Montag, den 14. August, können also vier Tage frei gemacht werden.

Tipp für ein langes Wochenende vor der Haustür:

Eine Klettertour am Gardasee geht für manch einen Münchner glatt als Ausflug vor der Haustür durch - entspannt Vino trinken auf der Piazza kann man da auch.

Sie mögen's urgemütlich bayerisch? Dann müssen Sie diese Geschichte über das Gasthaussterben lesen - und danach vielleicht ein besonderes Wirtshaus im oberbayerischen Pfaffenwinkel besuchen.

Tag der Deutschen Einheit: Alle Deutschen können sich darauf rund um den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober freuen, der 2017 auf einen Dienstag fällt. Dann lassen sich mit einem Brückentag am Montag, den 2. Oktober, auch vier freie Tage genießen.

Tipps für Kurztrips im Herbst: Dies ist die perfekte Jahreszeit für Reisen in Europas spannendste Metropolen.

Reformationstag: Ende Oktober ergibt sich ein mögliches Vier-Tage-Wochenende wegen des Reformationstages am Dienstag, den 31. Oktober. Einmalig haben dann zur Feier von Martin LuthersThesenanschlag an der Schlosskirche zu Wittenberg vor 500 Jahren alle Deutschen einen zusätzlichen Feiertag. In allen anderen Jahren gilt dieser nur in den fünf neuen Bundesländern.

Allerheiligen: Für Arbeitnehmer in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, im Saarland und Nordrhein-Westfalen schließt sich mit dem katholischen Feiertag Allerheiligen am Mittwoch, den 1. November, nahtlos ein weiterer Feiertag an. Mit drei Urlaubstagen in der Woche kommen Sie gleich mit den Wochenenden auf neun freie Tage am Stück.

Tipps für Ausflüge und Reisen in die Ferne:

Langsam wird es ungemütlich in vielen Teilen Deutschland. Sie träumen von der Ferne? Dann klicken Sie sich durch unseren Reisezielfinder für den Herbst. Bei sehr weit entfernten Zielen lohnt es allerdings, noch ein paar weitere Tage Urlaub dranzuhängen.

Buß- und Bettag: Nur die Sachsen begehen den Buß- und Bettag der Evangelischen Kirche am Mittwoch, den 22. November, als Feiertag. Sie können aus zwei Urlaubstagen (23. und 24. November) fünf freie Tage machen.

Tipp für einen Kurztrip Ende November:

Vielerorts machen jetzt die Weihnachtsmärkte auf. Lesen Sie hier, welche europäischen Städte sich zur Adventszeit besonders herausputzen.

Weihnachten: Mit Montag, dem 25. Dezember, und Dienstag, dem 26. Dezember, fällt das Weihnachtsfest 2017 extrem arbeitnehmerfreundlich aus. Heiligabend und Silvester liegen an Sonntagen - auch dafür müssen Sie sich nicht frei nehmen. Wieder können mit drei Urlaubstagen neun freie Tage im Stück erzielt werden. Und mit Neujahr 2018 an einem Montag sind es sogar zehn.