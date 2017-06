Verweigerte Entschädigung für Passagiere Bulgaria Air kommt knapp an Flugzeugpfändung vorbei

Beinahe hätte ein Gerichtsvollzieher am Abend ein Flugzeug von Bulgaria Air gepfändet. Fast zwei Jahre lang hatte sich die Fluggesellschaft geweigert, zwei Passagieren die ihnen zustehenden 500 Euro Entschädigung für ein verweigertes Boarding zu bezahlen.

Erst als der eingeschaltete Gerichtsvollzieher ankündigte, auf dem Rollfeld des Flughafens Wien eine Bulgaria-Air-Maschine zu pfänden, lenkte das Unternehmen ein - und überwies dem Vollzugsbeamten wenige Stunden vor Abflug das Geld.

Die Beinahe-Pfändung ist ein neuer Tiefpunkt im seit Jahren währenden Konflikt zwischen Airlines und Passagieren über Kompensationszahlungen für verspätete oder annullierte Flüge.

Seit 2005 schreibt die EU in ihrer Fluggastrechte-Verordnung den Linien vor, dass sie ihre Gäste in diesen Fällen entschädigen müssen. Die Zahlungen können je nach Verspätungszeit und Entfernung 250, 400 oder 600 Euro betragen.

Viele Airlines halten ihre Kunden hin

Wird ein Passagier beispielsweise wegen Überbuchung nicht befördert, so hat er bei einer Strecke von bis zu 1500 Kilometern Länge Anspruch auf Erstattung des Ticketpreises plus 250 Euro. Doch in der Praxis ignorieren viele Airlines oft erst einmal die Forderungen von Kunden oder halten sie hin - wohl in der Hoffnung, dass es die Passagiere leid werden, dem Geld hinterherzulaufen.

Im Fall von Bulgaria Air geht es um zwei Kundinnen, die 2015 von Sofia nach Wien fliegen wollten. Am Flughafen teilte ihnen Bulgariens nationale Fluglinie mit, für beide sei wegen Überbuchung kein Platz mehr an Bord. Die Mutter und ihre Tochter konnten erst 24 Stunden später fliegen. Sie kontaktierten nach der Reise Bulgaria Air und verlangten die Entschädigung. Doch das Kundencenter schickte ihnen statt dessen nur ein Formular für verlorenes Gepäck.

Daraufhin schalteten die beiden Passagiere das Fluggastrechteportal Flightright ein, das versucht, Entschädigungszahlungen einzutreiben. Ob EUclaim, Fairplane oder Flug-Verspaetet.de: mittlerweile hat sich eine ganze Reihe junger Unternehmen auf dieses Geschäftsmodell spezialisiert. Die Dienstleister übernehmen den Papierkrieg, ziehen standardisierte Rechtsverfahren auf und zweigen sich bei Erfolg einen Teil der Zahlung ab.

Zahlung kurz vor Abflug

Als Bulgaria Air nicht reagierte, verklagte Flightright die Fluglinie - und gewann. Ein österreichisches Gericht verpflichtete Bulgaria Air zu einer Entschädigungszahlung von 500 Euro. Im Juli 2016 erhielt Flightright einen Vollstreckungstitel gegen Bulgaria Air. Doch auch danach stellte sich die Linie monatelang taub und ignorierte alle Forderungen.

Das änderte sich erst, als sich der Gerichtsvollzieher und ein Flightright-Anwalt beim Flughafen Wien anmeldeten: um auf dem Rollfeld eine Maschine von Bulgaria Air zu beschlagnahmen, die am Abend starten sollte. Plötzlich wurde Bulgaria Air aktiv - und zahlte kurz vor Mittag dem Gerichtsvollzieher doch noch die ausstehenden 500 Euro plus diverse Verfahrensgebühren.

"Die Airlines müssen Verbraucherrechte Ernst nehmen - und damit rechnen, dass bestehende Ansprüche durchgesetzt werden", sagt Alexander Weishaupt, Rechtsexperte von Flightright. "Wenn das nur mit Pfändung geht, machen wir auch das."

Einige Fluglinien wenig kooperativ

Vergangenes Jahr war wegen eines ähnlichen Falls beinahe ein Airbus von Thomas Cook Airlines in Salzburg am Boden geblieben, der im Auftrag der deutschen Ferienlinie Condor unterwegs war. Condor war einem Passagier eine Entschädigungszahlung über 600 Euro schuldig geblieben. Als der Vollzugsbeamte kommen sollte, ging plötzlich alles ganz schnell. Condor zahlte, entschuldigte sich und sprach von einem Versehen.

Eine Sprecherin von Bulgaria Air begründete das jahrelange Hinhalten der Passagiere mit innerbetrieblichen Abläufen. "Es gibt bestimmte Prozeduren, die eingehalten werden müssen, damit eine Kompensation ausgezahlt werden kann", erklärte sie auf Anfrage von SPIEGEL ONLINE. "Diese sind jetzt abgeschlossen, so dass die Entschädigung ausbezahlt wurde." Mehr Informationen könne sie im Moment nicht geben.

"Bei Bulgaria Air landen wir ständig vor Gericht", sagt hingegen Flightright-Experte Weishaupt. "Die ignorieren fast alles." Die Airlines gingen sehr unterschiedlich mit den Ansprüchen ihrer Passagiere um: "Turkish oder Iberia sind sehr schwierig. Auch Billigflieger wie Ryanair und Easyjet wehren sich vehement, die gehen aktiv gegen uns vor." Deutlich kooperativer seien Lufthansa und Air Berlin. "Die sehen das sportlich", sagt Weishaupt. Umfragen zufolge wissen nur etwa 15 Prozent der EU-Fluggäste, dass sie bei drastischen Verspätungen oder Annullierung Anspruch auf Entschädigung haben.