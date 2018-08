Bundesregierung Tourismusbeauftragter wirbt für Urlaub in der Türkei

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung hat ungeachtet der Krise in der Türkei für Reisen in das Land geworben. "Es gibt für mich keinen Grund, nicht in die Türkei zu reisen und dort Urlaub zu machen", sagte Thomas Bareiß (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Er selbst habe gerade dort erst seine Ferien verbracht.

Die Türkei wird derzeit von einer Wirtschafts- und Währungskrise beherrscht, die die türkische Lira in den vergangenen Wochen auf Talfahrt geschickt hatte. Für ausländische Touristen wird Urlaub in der Türkei derzeit deshalb immer billiger. Der Währungsverfall lockt etwa Schnäppchenjäger, die in den Luxusläden im Istanbuler Edelviertel Nisantasi teure Markenartikel shoppen.

Tourismus baue persönliche Brücken zwischen Ländern, sagte der CDU-Politiker. "Das brauchen wir derzeit mehr denn je." Stabilität und Partnerschaft lägen im Interesse Deutschlands, aber auch der türkischen Bevölkerung. Die Menschen in der Türkei zeichneten sich zudem durch eine große Gastfreundlichkeit aus. Unlängst hatte das Auswärtige Amt seine 2017 nach der Inhaftierung deutscher Bürger und wachsender Defizite in Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verschärften Hinweise für Reisen in die Türkei wieder gemildert.

Doch Bareiß' werbende Worte kommen kurz nachdem erneut ein Deutscher wegen Terrorvorwürfen in der Türkei verhaftet wurde. Ein Gericht verhängte Untersuchungshaft gegen den 46-Jährigen aus Hamburg. Ihm wird vorgeworfen, über soziale Medien Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK verbreitet zu haben.