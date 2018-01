Streckensperrungen So beeinträchtigt Sturmtief "Burglind" den Bahnverkehr

Das Sturmtief "Burglind" bringt den Bahnverkehr in Deutschland durcheinander. Umgestürzte Bäume und heftiger Regen sorgten vor allem in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz für blockierte Straßen.

Im Fernverkehr gab es nach Auskunft eines Sprechers am Morgen erste Behinderungen im Großraum Köln. Auf ihrer Website teilt die Bahn mit, dass es auf den Strecken Köln-Koblenz, Köln-Niederlahnstein, Köln-Aachen, Köln-Bonn, Aachen-Krefeld und Kaiserslautern-Ludwigshafen derzeit zu Sperrungen kommt (Stand 9.00 Uhr).

Auch für den Nahverkehr gab die Bahn Störungen und Sperrungen bekannt. Hier können Sie alle aktuellen Störungen in den einzelnen Bundesländern im Regionalverkehr nachsehen.

Vor allem in Nordrhein-Westfalen fallen zahlreiche S-Bahnen und Regionalexpresszüge aus oder werden umgeleitet. Auch auf Twitter werden Fahrgäste über die Entwicklung der Situation auf dem Laufenden gehalten, darunter auch die Verbindung von Düsseldorf zum Flughafen Köln/Bonn.

Ein Regionalzug in Selm im südlichen Münsterland prallte am Morgen gegen einem entwurzelten Baum. Der Zug sei teilweise aus den Schienen gesprungen, verletzt worden sei aber niemand, sagte ein Bahnsprecher. Die Bergung auf der Strecke zwischen Lünen und Lüdinghausen dauerte am Vormittag an.

Bei Limburg in Hessen fiel ein Baum auf die Oberleitung der Bahn und bremste Züge auf der Strecke Limburg-Frankfurt aus.

Die Bahn bittet alle Reisenden darum, sich vor Reiseantritt über ihre Zugverbindung zu informieren. Bisher sei noch nicht abzusehen, bis wann die Strecken wieder befahrbar sind.

Auch am Flughafen in Frankfurt kommt es zu Beeinträchtigungen aufgrund des Sturmtiefs. 25 Flüge seien wegen der Wetterlage annulliert worden, sagte eine Sprecherin des Airports. Passagiere sollten ihren Flugstatus bei der jeweiligen Airline checken, um nicht umsonst zum Flughafen zu fahren.

Skilifte gesperrt

Die Betreiber der Zugspitzbahn teilten mit, dass die Zahnradbahn ausschließlich zwischen den Zugspitzbahnhöfen Garmisch-Partenkirchen und Eibsee verkehrt - auf Deutschlands höchsten Berggipfel geht es aber nicht. Auch das Skigebiet Garmisch-Classic bleibe geschlossen. Andernorts könnten ebenfalls Liftanlagen wegen des drohenden Sturms den Betrieb einstellen, hieß es in einer Mitteilung weiter.

Am Vormittag sollte die Kaltfront in Richtung südliches Hessen, Baden-Württemberg und Bayern weiterziehen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Der Wind dürfte Spitzengeschwindigkeiten zwischen 100 und 130 km/h erreichen. Die Unwettergefahr nehme im Laufe des Vormittags vom Westen aus ab. An der Nordseeküste könne es am späten Vormittag orkanartige Böen geben.