Burma Tourist zieht Stecker auf buddhistischer Feier - Haftstrafe

Mandalay, Burmas alte Königstadt, ist konservativ - und ihre Bewohner tiefgläubig. Das kann sich auch schon mal lautstark äußern: wenn etwa spät in der Nacht buddhistische Gebete per Lautsprecher übertragen werden. Einem Touristen aus den Niederlanden war das zu laut - er zog während der Zeremonie in einer Halle neben seinem Hotel einfach den Stecker aus dem Verstärker.

Jetzt wurde der 30-jährige Klaas Haytema wegen Beleidigung des buddhistischen Glaubens zu drei Monaten Gefängnis verurteilt. Das bestätigte das niederländische Außenministerium in Den Haag am Donnerstag. Das Gericht belegte ihn zudem mit einer Geldstrafe von rund 100 Dollar. Die Untersuchungshaft von 13 Tagen wird von seiner Strafe abgezogen. Ihm hatten bis zu zwei Jahre Haft gedroht, doch der Richter wollte "Gnade walten" lassen.

Vor Gericht hatte Haytema sich entschuldigt. Er habe wegen des Lärms nicht schlafen können und nicht gewusst, dass es um einen Gottesdienst ging. Er war Ende September verhaftet worden, als sich eine wütende Menge um sein Hotel versammelte. "Wir konnten das nicht mehr friedlich besprechen, da die Leute so verärgert waren", sagte Gemeindemitglied Chit San. "Daher haben wir die Polizei gerufen, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Wir wollten ihn eigentlich nicht verhaften lassen."

Anfang 2015 war ein Barmanager ebenfalls wegen Beleidigung zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Der Neuseeländer hatte ein Foto einer Kopfhörer-tragenden Buddha-Statue auf der offiziellen Facebook-Seite der burmesischen Bar gepostet. Inzwischen ist er aufgrund einer Amnestie aus dem Gefängnis entlassen worden.

Seit März ist aus ähnlichen Gründen das Besteigen der Tempel in der historischen Königstadt Bagan verboten. "Menschen, die Pagoden besteigen, benehmen sich oft schlecht", schreibt das Ministerium auf seiner offiziellen Facebook-Seite. Auslöser war offenbar ein Video von einer Firmenveranstaltung mit Tanz und Gesang auf einer Pagode, das in sozialen Medien Empörung auslöste. Es wurde inzwischen gelöscht.

Nicht nur Burma hat immer wieder Probleme mit Touristen, die den Glauben der Einheimischen nicht achten: In der Tempelanlage Angkor Wat, dem kambodschanischen Nationalheiligtum, wurden mehrere Ausländer verhaften, die in den Ruinen Nacktfotos gemacht haben. Sie wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt und mussten das Land verlassen. Inzwischen sind auch "freizügige" Kleidung verboten, darunter fallen etwa sehr kurze Hosen und Röcke und rückenfreie T-Shirts.