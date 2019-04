Drohendes Verkehrschaos Warnstreik im Berliner Nahverkehr hat begonnen

In Berlin droht an diesem Montag Verkehrschaos: Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) hat am frühen Morgen der bislang härteste Warnstreik in diesem Jahr begonnen. U-Bahnen und Straßenbahnen in der Stadt fuhren nicht, auch die meisten Busse blieben in den Depots.

"Der Warnstreik hat wie geplant um 3 Uhr begonnen", sagte Ver.di-Verhandlungsführer Jeremy Arndt am frühen Montagmorgen. Die Gewerkschaft hatte am vergangenen Donnerstagabend zum Streik aufgerufen. Er soll den ganzen Tag dauern. S-Bahnen und Regionalzüge werden aber wie gewohnt fahren.

Der Streik beginnt: wir werden bis morgen um 03:30 Uhr bestreikt und dann wird es auch noch einige Zeit dauern bis der Betrieb wieder reibungslos läuft. Als Team stehen wir hinter unseren Kollegen, deshalb: #Notbetrieb. Wir hoffen auf euer Verständnis. #BVG pic.twitter.com/u5zYAc6w3h — BVG Bus (@BVG_Bus) 1. April 2019

Die BVG-Beschäftigten wollen mehr Geld und bessere Arbeitszeiten. Die Tarifverhandlungen waren auch in der jüngsten Runde am vergangenen Donnerstag ohne Ergebnis geblieben: Die Gewerkschaft lehnte das Angebot der Arbeitgeberseite als unzureichend ab.

Bereits Mitte Februar hatte es einen mehrstündigen Warnstreik der BVG gegeben, um den Druck im Tarifkonflikt zu erhöhen. Vor gut zwei Wochen standen bei einem weiteren Warnstreik alle Busse der Verkehrsbetriebe still.

Insgesamt geht es um rund 14.500 Beschäftigte bei dem Landesunternehmen und seiner Tochter Berlin Transport. Die BVG ist Deutschlands größtes kommunales Nahverkehrsunternehmen und zählt täglich rund 2,9 Millionen Fahrgäste.