Von Singapur bis Washington Check-in-Software in Flughäfen weltweit zusammengebrochen

Seit dem Morgen um 10.30 Uhr kämpften große Flughäfen rund um die Welt mit einem Problem: Die Software Amadeus Altea, die 125 Fluglinien weltweit für den Check-in nutzen, schien zusammengebrochen zu sein. Das meldet unter anderem die britische Zeitung "Telegraph".

Der IT-Dienstleister Amadeus in Madrid bestätigte die Panne. Betroffen sind unter anderem Fluggesellschaften wie Lufthansa, British Airways, Air France und Qantas.

Passagiere berichten bisher von langen Schlangen in: London-Gatwick und -Heathrow, Paris-Charles de Gaulle in Paris, Reagan National Airport in Washington DC, Changi in Singapur, Johannesburg, Zürich und Melbourne.

Auch in Frankfurt gab es per Twitter Anfragen an den Flughafenbetreiber. Die Antwort:

Zw. 11:30-11:50 konnten Lufthansa&ihre Partnerairlines kein Gepäck einchecken Störung ist aber behoben. Viele Grüße — Frankfurt Airport (@Airport_FRA) 28. September 2017

Der Flughafen Gatwick kommentiert die Lage laut "Telegraph" als "vorübergehende IT-Panne", diese würde keine Flugverspätungen verursachen. Das System würde aber wieder funktionieren.