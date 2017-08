China Züge dürfen wieder mit 350 km/h fahren

Züge in China sollen ab der kommenden Woche wieder mit einer Höchstgeschwindigkeit von 350 km/h fahren dürfen. Ab dem 21. September sollen dann insgesamt sieben chinesische "Fuxing"-Züge mit dieser Maximalgeschwindigkeit unterwegs sein. Der Name bedeutet so viel wie "Verjüngung". Das melden chinesische Medien und unter anderem auch die britische BBC.

Schon im August 2008 waren in China erstmals Züge mit einer Geschwindigkeit von 350 km/h unterwegs gewesen. Drei Jahre später kam es allerdings zu einem schweren Unfall: Zwei Schnellzüge stießen zusammen, 40 Passagiere starben, knapp 200 weitere wurden verletzt. Es war das schwerste Unglück im chinesischen Hochgeschwindigkeitsverkehr. Als Folge wurden die maximale Geschwindigkeit der Züge gedrosselt, Verbindungen ausgesetzt und der Bau weiterer Bahnstrecken gestoppt.

AP Blick in einen der "Fuxing"-Züge

Nun folgt die Rückkehr zur alten Höchstgeschwindigkeit: Dafür wurden die Züge unter anderem mit einem verbesserten Sicherheitssystem ausgestattet, das die Geschwindigkeit im Notfall automatisch reduzieren soll. Die Züge sind nach Angaben der Bahngesellschaft "noch sicherer, ökonomisch und bequem". Reisende zwischen Peking und Shanghai sparen durch die erhöhte Geschwindigkeit der Züge eine Stunde: Bislang dauerte die Fahrt zwischen beiden Städten fünfeinhalb Stunden.

Ende Dezember des vergangenen Jahres hatte das Transportministerium angekündigt, massiv in das Netz für Hochgeschwindigkeitszüge zu investieren. Bis 2020 soll das Schienennetz für Schnellzüge demnach auf 30.000 Kilometer vergrößert werden.