Chris Hemsworth Angeblicher "Crocodile Dundee"-Trailer wirbt für Australien

Der Sohn von Crocodile Dundee trifft per australischer Fluglinie in Australien ein - und entpuppt sich als Witzfigur. "Absolut entsetzliche Idee und Umsetzung. Nein, danke", empört sich ein Nutzer von Youtube, wo derTrailer einer angeblichen Fortsetzung der Filmreihe zu sehen ist. "No...just...no", ein anderer.

Zum Glück für Hardcore-Fans mit wenig Humor: Die Vorschau war ein Fake. Die Hollywoodstars Chris Hemsworth, 34, ("Thor") und Danny McBride, 41, ("Das ist das Ende") haben damit das Publikum hinters Licht geführt - und gleichzeitig Werbung für das Reiseland Australien gemacht.

Seit Wochen kursieren im Internet Videos, mit denen vorgeblich die Werbetrommel für einen Film namens "Dundee" gerührt wurde. Während der Super-Bowl-Übertragung in den USA wurde nun ein neuer Spot mit Szenen daraus gezeigt - und enthüllt, dass es sich lediglich um eine Werbekampagne handelt. Hier ist der neue Spot:

McBride, der den Sohn von Abenteurer Crocodile Dundee spielt, wird in dem Video von einem Einheimischen (Hemsworth) in Australien empfangen und durch das Outback geführt. Nach zahlreichen Anspielungen auf den Originalfilm und imposanten Naturaufnahmen beginnt Hemsworth, von den wunderschönen Stränden und der Qualität australischer Weine zu schwärmen.

McBride sagt schließlich: "Moment mal. Das ist gar kein Film. Das ist eine Tourismus-Werbung für Australien." Hemsworth bestätigt die Annahme, erklärt aber: "Immerhin bist du der beste Crocodile Dundee seit Crocodile Dundee. Und wir hatten doch die beste Reise aller Zeiten, oder?"

So wie "Crocodile Dundee" für Australien steht die "Herr der Ringe"-Triologie für Neuseeland: Anleihen an die Tolkien-Verfilmung machte Air New Zealand mit Vorliebe in seinen Sicherheitsvideos und Werbeaktionen.