Concorde-Auktion Dieses Klo flog mit Überschallgeschwindigkeit

"Wenn man mir eine Concorde schenken würde", sagte einmal der französische Sänger und Dichter Claude Nougaro, "würde ich sie inmitten eines großen Parks aufstellen, damit man sie bewundern könnte wie ein Kunstwerk."

Nougaro war nur einer unter vielen Fans des legendären Überschallflugzeugs. Ein Vierteljahrhundert lang staunte die Menschheit über die Passagiermaschine, die mit einer Höchstgeschwindigkeit von 2,23 Mach (umgerechnet 2405 km/h) unter anderem von Paris nach New York und von London-Heathrow nach Barbados sauste. Bis am 25. Juli 2000 eine Concorde nur zwei Minuten nach dem Start am Pariser Flughafen Charles de Gaulle abstürzte.

Das Unglück mit 113 Toten besiegelte - zumindest bis heute - das Ende der Überschallluftfahrt: 2003 hob ein letztes Mal eine Concorde ab. Doch immer noch fachsimpeln Fans in Internetforen und Communitys über die Zukunft der Schallmauer brechenden Flieger. Ein Verein will sogar dafür sorgen, dass eine alte Concorde im Jahr 2019 wieder abhebt - 50 Jahre nach dem Jungfernflug.

Ein Handgepäckfach? 400 bis 800 Euro

Wie hoch der Kultstatus der Concorde wirklich ist und wie gut er sich monetarisieren lässt, wird sich Anfang November zeigen, wenn das Auktionshaus Marc Labarbe in Toulouse Hunderte Devotionalien rund um das berühmte Flugzeug versteigern wird.

Luftfahrtenthusiasten werden dann die Gelegenheit haben, sich wenigstens einen Teil des legendären Überschallflugzeugs zu sichern. Darf es vielleicht eine Sauerstoffmaske sein? Oder wie wäre es mit einem Kerosinstandanzeiger aus dem Cockpit? Wer gerade dabei ist, sein Bad umzugestalten, könnte auch auf eine Original-Concorde-Toilette bieten - und sich damit sein privates Überschall-WC einrichten.

Was auch immer die Kunden des Auktionshauses mit ihrer Beute vorhaben. Fest steht, dass sie sich ein Stück Luftfahrtgeschichte zum Anfassen nach Hause holen können. Richtig teuer muss das nicht mal sein: Schrauben, Stutzen und Bremspedale sind schon ab 20 Euro zu haben. Ein Handgepäckfach, so wird es im Auktionskatalog geschätzt, könnte zwischen 400 und 800 Euro einbringen, die Klobrille um die 500 Euro.

Ob Techniktand, Retromöbel oder ein wahres Kunstwerk wie Claude Nougaro meinte - Auktionator Labarbe jedenfalls hofft auf viele Überschallnostalgiker und zitiert auf seiner Website pathetisch den Concorde-Enthusiasten: "Die Concorde - das war ein Flugzeug, das aufhörte, ein Flugzeug zu sein, um ein Vogel zu werden."