Crystal Cabin Awards Schöner fliegen

Mit den Crystal Cabin Awards werden jedes Jahr die besten Innovationen für die Flugzeugkabine ausgezeichnet. Auf der Shortlist standen in diesem Jahr 91 Konzepte aus 18 Ländern. Dieses Konzept für Nouvelle Bordcuisine hat leider keinen Award bekommen: Was auf den Ausklapptisch kommt, können sich Passagiere noch von zu Hause aus konfigurieren. Wann das Essen aufgewärmt wird, entscheidet jeder per Knopfdruck selbst. Das Getränk dazu kommt aus einer personalisierten Trinkflasche, die jeder Passagier noch am Boden nach dem Sicherheitscheck bekommt.