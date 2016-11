Streik-Update Das müssen Lufthansa-Passagiere jetzt wissen

Wann und wo wird gestreikt?

Der Streik der Eurowings vom Dienstag ist beendet, der Flugplan läuft wieder in normalen Bahnen.

Anders die Situation bei der Lufthansa: 800-900 Flüge sollen heute betroffen sein, 100.000 Passagiere am Boden bleiben. Am Mittwochmorgen wurde bekannt, dass der Streik auch am morgigen Donnerstag weitergehen wird. Betroffen sind nicht alle Flüge, aber sehr zahlreiche an allen Standorten der Lufthansa. Da hilft nur der Check im Detail, um herauszufinden, ob auch der eigene Flug dazu gehört.

Wie erfahre ich, ob mein Flug betroffen ist?

Die Lufthansa bietet im Internet eine Suchmaske für den "Flug-Status", deren Informationen in Echtzeit eingefüttert werden und verlässlich sein sollen. Wer darauf nicht zugreifen kann, wird an die Hotlines verwiesen:

Kostenfrei: 0800 850 60 70

Gebührenpflichtig: +49 (0)69 86 799 799

Was ist zu beachten, wenn mein Flug betroffen ist?

Die Lufthansa hat den Prozess der Kostenrückerstattung, Umbuchung und des Ersatz-Transportes weitgehend automatisiert.

Die Umbuchung eines bestreikten Fluges ist derzeit kostenfrei über die Buchungsverwaltung "Meine Buchungen" im Internet möglich. Eine Rückzahlung des Flugpreises kann ebenfalls über die Buchungsverwaltung beantragt werden. Wer dazu keinen Zugang hat, wird an die Servicenummern verwiesen (siehe oben).

Zurzeit ist auch die Umbuchung nicht bestreikter Flüge innerhalb einer Preisklasse einmal kostenlos.

Buchungen durch Reisebüros oder Reiseveranstalter sollen auch über diese umgebucht werden.

Passagiere innerdeutscher Flüge, deren Maschinen bestreikt werden, können stattdessen mit der Deutschen Bahn fahren. Den nötigen Reisegutschein ("Voucher") bietet die Lufthansa im Rahmen der Umbuchung unter "Meine Buchungen" an. Kunden ohne Internetmöglichkeit werden an die Hotline verwiesen.

Für den Fall von Gepäckverlusten oder -verspätungen bietet die Lufthansa ein Anzeigeformular sowie für elektronisch erfasstes, bereits eingechecktes Gepäck auch ein Tracking.

Wer trägt die Kosten, wenn ich strande?

Nach der EU-Fluggastrechteverordnung muss eine Airline oder der Veranstalter seine gestrandeten Kunden betreuen - unabhängig davon, ob das Unternehmen für die Verspätungen oder Ausfälle von Flügen verantwortlich ist oder nicht. Verpflegung samt Getränken sollte gestellt werden, und wenn sich der Flug auf einen anderen Tag verschiebt, muss die Airline oder der Veranstalter die Hotelkosten tragen.

Habe ich Anspruch auf Schadensersatz?

Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) müssen Fluggesellschaften ihren Passagieren keine Entschädigung zahlen, wenn sie wegen eines Streiks einen Flug streichen. Bei einem Streik handele es sich um "außergewöhnliche Umstände", bei denen die Unternehmen nicht haften müssen. Voraussetzung ist, dass die Flüge wegen Ereignissen außerhalb des Einflussbereichs der Fluggesellschaft und "außerhalb des Rahmens der normalen Betriebstätigkeit" ausfallen.

Wenn keine "außergewöhnlichen Umstände" vorliegen, müssten Fluggesellschaften nach EU-Fluggastrechteverordnung bei Annullierungen und Verspätungen von mehr als drei Stunden eine Ausgleichszahlung leisten. Der Betrag liegt je nach Distanz bei 250 bis 600 Euro.