Norddeutschland Bahnchaos nach Unwetter

Ein schweres Unwetter hat den Bahnverkehr in großen Teilen Nord- und Ostdeutschlands zum Erliegen gebracht. Die Bahn hat den Verkehr teilweise eingestellt.

Im Städtedreieck Berlin-Hamburg-Hannover fuhr einem Bahnsprecher zufolge zeitweise praktisch kein Zug mehr. Neben den Fernzügen war auch der Nahverkehr betroffen. Umgestürzte Bäume blockierten an vielen Stellen die Trassen.

Im Verlauf des Nachmittags wurden nach Abklingen des Unwetters die Verbindungen zwischen Berlin und Hannover sowie Berlin und Hamburg wiederaufgenommen, teilte die Bahn mit.

Schlafwag en für gestrandete Reisende

Die Strecken von Hannover nach Bremen und Hannover nach Hamburg bleiben hingegen voraussichtlich bis zum Freitagmorgen gesperrt, hieß es weiter. Das gleiche gelte für den Fernverkehr nördlich von Hamburg in Richtung Lübeck, Flensburg und Westerland. Wegen des Unwetters seien außerdem im Großraum Magdeburg mehrere Strecken gesperrt unter anderem die Strecke Magdeburg - Berlin. An mehreren Streckenabschnitten blockierten entwurzelte Bäume die Gleise oder hatten die Oberleitung beschädigt.

In Hamburg, Hannover, Bremen und Kassel habe die Bahn deshalb Züge mit Schlafwagen bereitgestellt, damit gestrandete Fahrgäste die Nacht dort verbringen könnten.

Man arbeite mit Hochdruck an der Beseitigung der umfangreichen Schäden. Reisende wurden aufgefordert, sich vor Antritt der Fahrt über die aktuelle Lage auf der Internetseite der Bahn zu informieren.

Das regionale Bahnunternehmen Metronom setzt auf zahlreichen Strecken Busse ein. Der Abschnitt Bremen - Buchholz konnte am Abend wieder in beide Richtungen befahren werden. Auch Metronom stellt in Lüneburg und Uelzen Hotelzüge für gestrandete Fahrgäste bereit.

Auch auf Autobahnen gab es Probleme: Auf der A7 zwischen Hamburg und Hannover warnte die Verkehrsmanagementzentrale vor Gefahr durch umgestürzte Bäume. Es bildeten sich zahlreiche Staus.

Zwei Tote in Niedersachsen

In Niedersachsen ist ein weiterer Mensch durch das Unwetter ums Leben gekommen. Im Kreis Gifhorn starb eine 83 Jahre alte Frau, nachdem sie mit ihrem Auto durch das Geäst eines umgestürzten Baumes gefahren war.

In der Nähe von Uelzen starb am Mittag ein 50-jähriger Mann. Er hatte während des Sturms im Auto auf einem Parkplatz in Holdenstedt gewartet, als ein Baum auf den Wagen stürzte. Seine Frau überlebte leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher in Lüneburg. In der Nähe wurde eine Radfahrerin auf einer Hauptstraße ebenfalls von einem umstürzenden Baum getroffen und schwer verletzt.

Guns-N'Roses-Konzert unterbrochen

Das Unwetter beeinträchtigte auch Konzerte und Veranstaltungen. So wurde in Hannover am Abend das Konzert von Guns N'Roses unterbrochen. Die Gäste wurden in die benachbarten Messehallen gebeten, twitterte die Polizei Hannover. Rund 70.000 Menschen waren betroffen. Die Feuerwehr in Hannover teilte am Abend mit, es gebe zahlreiche Einsätze wegen umgestürzter Bäume und vollgelaufener Keller. Auch im Nahverkehr gab es Beeinträchtigungen.

Aufgrund eines aufkommenden Unwetters wurde das Konzert unterbrochen. Alle Besucher werden in die Messehallen gebeten. #GunsNRoses — Polizei Hannover (@Polizei_H) June 22, 2017

In Hamburg ist das Konzert von Schlagersänger Andreas Gabalier auf der Trabrennbahn verschoben worden. Nach Rücksprache mit der Polizei und Feuerwehr entschied der Veranstalter, das Konzert voraussichtlich auf den 30. August zu verlegen.

Besucher beim "Hurricane" in Scheeßel bei Bremen flohen kurzzeitig in ihre Autos. Der Veranstalter bat anreisende Gäste, möglichst erst am Freitag zu kommen. "Am Abend und in der Nacht drohen im Norden weiterhin Gewitter mit Hagel und Starkregen", sagte DWD-Meteorologe Thomas Ruppert.

Bei der Kieler Woche starteten nur drei Yachten bei der Mittelstrecken-Regatta um den Senatspreis - gemeldet waren 22 Crews. Angesichts einer Gewitterfront mit bis zu 40 Knoten Wind zogen aber zahlreiche Starter zurück.

Ganz anders war es tagsüber im Süden und Westen Deutschlands, dort schwitzten die Menschen bei Rekordtemperaturen. Laut Deutschem Wetterdienst war es der bislang heißeste Tag des Jahres.