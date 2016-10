Deutsche Bahn Fahrgastverbände kritisieren neues Preissystem

Fahrgastverbände haben das neue Bahn-Tarifsystem im Fernverkehr mit höheren Preisen an Hauptreisetagen kritisiert. Für diesen Aufschlag fehle die Gegenleistung der Deutschen Bahn, sagte Pro-Bahn-Sprecher Karl-Peter Naumann im Sender hr-Info. "Wenn die Bahn freitags oder sonntags mehr Züge anböte, dann könnte man über höhere Preise nachdenken. Aber einfach nur abkassieren, dafür haben wir als Kunden kein Verständnis."

Das Vorstandsmitglied des Deutsche Bahnkunden-Verbands, Christian Schultz, stellt fest, dass Kunden, die zu bestimmten Tagen fahren müssten, etwa berufstätige Wochenendpendler, abgezockt würden. Die Sprecherin der Verkehrsclubs Deutschland (VCD), Anja Smetanin, bemängelte, das neue Tarifsystem benachteilige die Stammkundschaft und werde noch unübersichtlicher als das alte.

Die Bahn hatte vor einer Woche angekündigt, im ganzen Jahr 2017 je nach Tag unterschiedliche Ticketpreise zu verlangen - zum Beispiel an Pfingsten. Der sogenannte differenzierte Flexpreis, der laut Bahn zunächst getestet würde, kann dann einige Euro höher oder niedriger sein als an den übrigen Tagen. Flexpreistickets sind entsprechend nicht mehr an jedem Tag nutzbar, der Kunde muss sich vorher auf bestimmte Reisetage festlegen. Die Bahn will so ihre Züge gleichmäßiger besetzen. Unterm Strich verspricht sie sich einen höheren Umsatz.

Erstmals seit drei Jahren gibt es für Deutsche-Bahn-Kunden mit dem Fahrplanwechsel wieder Preiserhöhungen im Fernverkehr. Die Tarife werden ab 11. Dezember durchschnittlich um 1,3 Prozent steigen. Streckenzeitkarten werden um 3,9 Prozent teurer. Im Nahverkehr werden die Preise dagegen deutlicher angehoben: Im Durchschnitt verlangen die Unternehmen zwischen 2 und 2,5 Prozent mehr von ihren Fahrgästen, wie der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) mitteilte.

Insgesamt hat Pro Bahn die angekündigte Preiserhöhung bei der Deutschen Bahn als "im Durchschnitt moderat" bewertet. Man sei natürlich von der Anhebung im Fernverkehr um 1,3 Prozent "nicht begeistert", aber nach zwei Nullrunden sei dies zu erwarten gewesen, sagte Pro-Bahn-Sprecher Stefan Barkleit am vergangenen Freitag. Es sei auch anzuerkennen, dass Service und Qualität der Bahn besser geworden seien.

Barkleit sagte, die Bahn verdiene im Fernverkehr derzeit kein Geld: "Da gibt es im Wettbewerb mit dem Fernbus nichts zu holen." Nach wie vor seien jedoch die Bedingungen ungleich. Die Bahn müsse Trassenentgelte zahlen, die Fernbus-Betreiber hingegen keine vergleichbare Maut, kritisierte er.