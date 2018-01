Schnellfahrstrecke Berlin-München Bahn will mehr ICE-Sprinter einsetzen

Die Bahn will von Dezember 2018 an mehr Sprinterzüge auf der neuen Schnellfahrstrecke zwischen Berlin und München einsetzen. Pro Tag und Richtung sollen dann fünf statt drei Sprinter fahren. Das kündigte Konzernchef Richard Lutz am Montagabend in Berlin an. Damit gebe es auf der Strecke täglich 3000 zusätzliche Sitzplätze.

Die neue Verbindung war Mitte Dezember mit erheblichen Anlaufschwierigkeiten in Betrieb genommen worden. Mittlerweile seien die Züge aber sehr pünktlich, betonte Lutz.

Die Neubaustrecke durch den Thüringer Wald hat die Fahrzeit zwischen Berlin und München von sechs Stunden auf 3:55 Stunden im Sprinter gesenkt. Zusätzlich fahren 15 normale ICE mit häufigeren Stopps in 4:25 Stunden.

Kapazitätssteigerung durch Digitaltechnik

Lutz kündigte außerdem an, dass auf dem gesamten deutschen Schienennetz in Zukunft 20 Prozent mehr Züge fahren können. Die Bahn will ihre Züge in 10 bis 15 Jahren flächendeckend digital leiten. Auch Stellwerke und Weichen sollen mit Funktechnik gesteuert und überwacht werden. "Der Verkehr auf der Schiene wird stabiler, verlässlicher und damit pünktlicher", sagte Lutz.

Die Kosten des Programms nannte Lutz nicht. Wesentlicher Bestandteil ist das European Train Control System (ETCS), das die europaweit rund 20 verschiedenen Signalsysteme ersetzt. Es ist für Neubaustrecken vorgeschrieben.

"Diese Technik macht die rund 160.000 Signale und damit einen Großteil der 400.000 Kilometer Kabel überflüssig", erklärte Lutz und versprach einen "Riesensprung" für die Kunden. Im Dezember hatten unter anderem ETCS-Probleme Züge auf der Neubaustrecke zwischen Berlin und München ausgebremst. Die Bahn hatte Daten falsch eingegeben.

"Das abgelaufene Jahr war ein durchwachsenes Jahr für die DB", sagte Lutz. Die Konzernzahlen seien aber gut. Die Bahn war im Sommer für das Gesamtjahr 2017 von einem Umsatz von 42,5 Milliarden Euro Umsatz und mindestens 2,2 Milliarden Euro Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ausgegangen. Der Konzernabschluss wird im März präsentiert.