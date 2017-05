Zahlen per App Was das Ende des Fahrscheins für Bahn-Kunden bedeutet

Internationale Hilfe: Sparen mit Abfahrts- oder Zielbahnhof im Ausland

Sparfüchse nutzen bei der Suche nach günstige Tickets auch internationale Verbindungen. Auf vielen Strecken haben Sie die Möglichkeit, einen Ziel- oder Abfahrtsbahnhof im Ausland zu wählen und den eigentlichen Ziel- oder Abfahrtsbahnhof in Deutschland als Zwischenhalt einzufügen. Auf diese Weise profitieren Sie von den günstigen Europa-Sparpreisen. Wer etwa von Berlin nach München möchte, kann auch eine Fahrkarte von einem Bahnhof in Polen lösen und die Teilstrecke nach Berlin verfallen lassen. Genauso gut können Sie ein Ticket bis nach Österreich (Foto: Kufstein) lösen und bereits in München die Fahrt beenden. Internationale Tickets haben noch einen weiteren Vorteil: Sie gelten nicht nur zwei Tage, sondern zwei Wochen. Mit etwas geschickter Planung lässt sich so noch ein Zwischenstopp in die Routenplanung integrieren.