Von Paris bis Peking Die beliebtesten Museen der Welt

Für kurze Zeit hatte das Chinesische Nationalmuseum den Titel des beliebtesten Museums der Welt inne. Doch dann übernahm wieder das Pariser Louvre: Nach einem Besuchereinbruch im Jahr 2016 strömten im vergangenen Jahr wieder 8,1 Millionen Gäste in das Kunstmuseum, das so berühmte Werke wie die Mona Lisa von Leonardo da Vinci und die Venus von Milo beherbergt.

Ansonsten wird die Top-20-Liste des "Museum Index", der von der Künstlervereinigung TEA und der Unternehmensberatung Aecom erstellt wird, von Häusern in den USA und China dominiert. 2017 wollten acht Millionen Besucher das Pekinger Nationalmuseum sehen, sieben Millionen jeweils das Luft- und Raumfahrtmuseum in Washington und das Metropolitan Museum of Art in New York. Insgesamt interessierten sich 2017 108 Millionen Gäste für die Top-Museen, 0,2 Prozent mehr als im Vorjahr.

Am stärksten nahm der Besucherzuspruch in Asien zu: Die Top 20 des Kontinents erlebten 13,3 Prozent mehr Gäste, während sich die Euphorie über Gemälde und Artefakte in Europa und den USA in Grenzen hielt. Dort verzeichneten die jeweils besucherstärksten 20 Museen nur ein Plus von 1,1 Prozent beziehungsweise 1,0 Prozent.

Die beliebtesten Museen der Welt Rang Museum Art Stadt Land 1 Louvre Kunst Paris Frankreich 2 Chinesische Nationalmuseum Geschichte Peking China 3 National Air and Space Museum Wissenschaft Washington USA 3 Metropolitan Museum of Art Kunst New York USA 5 Vatikanische Museen Kunst Vatikanstadt 6 Shanghai Science & Technology Museum Wissenschaft Shanghai China 7 National Museum of Natural History Wissenschaft Washington USA 8 British Museum Geschichte London Großbritannien 9 Tate Modern Kunst London Großbritannien 10 National Gallery of Art Kunst Washington USA 11 National Gallery Kunst London Großbritannien 12 American Museum of Natural History Wissenschaft New York USA 13 Nationale Palastmuseum Geschichte Taipei Taiwan 14 Natural History Museum Wissenschaft London Großbritannien 15 Ermitage Kunst Sankt Petersburg Russland 16 Chinesisches Wissenschafts- und Technologiemuseum Wissenschaft Peking China 17 Reina Sofía Kunst Madrid Spanien 18 National Museum of American History Geschichte Washington USA 19 Victoria and Albert Museum Design London Großbritannien 20 Centre Pompidou Kunst Paris Frankreich

Auch 2017 haben neue große Museen eröffnet, darunter das Louvre Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In Europa gehören das Museé Yves Saint Laurent in Paris (mit Zweigstelle in Marrakesch), das Museum Barberini in Potsdam, das Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig dazu.