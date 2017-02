Campingfotos auf Instagram Zelten bei den Sternen

140 Tage lang durchquerte Simon Michalowicz Norwegen der Länge nach zu Fuß, vom südlichsten Punkt am Kap Lindesnes bis zum Nordkap. Über sein größtes Abenteuer bislang hat der 35-jährige Journalist aus Iserlohn auch ein Buch geschrieben. Seitdem zieht es ihn immer wieder nach Skandinavien. Zu den schönsten Zeltplätzen unter freiem Himmel, etwa rund um den berühmten Berg Snøhetta im Dovrefjell-Sunndalsfjella-Nationalpark.

"In der Ferne konnte ich vereinzelt Rentiere und zottelige Moschusochsen sehen", sagt Michalowicz. "Um mich herum nur eiskalte klare Herbstluft, bunte Flechten und Moose und eine dramatische Stimmung, für die ich die skandinavische Bergwelt so sehr liebe. Für Tage wie diese haben die Norweger das Wort turglede in ihrem Wortschatz - einfach draußen in der Natur sein und Spaß dabei haben!"

Auch Jörg Farys übernachtet oft im Freien. Den 42-Jährigen zieht es zum Wandern auch in die französischen Alpen. "Die Übernachtung am Vignemale mit seinem 3298 Meter hohen Gipfel war ein großartiges Erlebnis im Pyrenäen-Nationalpark", sagt der Medienwissenschaftler aus Berlin. In einem ausgetrockneten Flussbett schlug er das Zelt auf, morgens leuchteten die Gipfel rosarot. "Der Bergkamm ist eine Art Sackgasse. Man muss sich in weiten Schleifen den Berg hinauf quälen. Aber die Aussicht entschädigt immer!"

Um ungemütliche Nächte bei Minustemperaturen im Zelt musste sich Jens Broehenhorst keine Gedanken machen - er "glampte" in der Kleinen Karoo, einer Halbwüste in Südafrika. "Die Farm gehört einem Franzosen, der oben auf einem Hügel mehrere sogenannte Luxury Tents betreibt", sagt der 32-Jährige. "Alle haben eine kleine Holzterrasse und bieten eine tolle Aussicht - vor allem bei Sonnenuntergang!"

Oben im Dachzelt auf einem Jeep machte es sich dagegen Oliver Ostermeyer bei einer dreiwöchigen Tour durch Namibia gemütlich. "Ich konnte fast jede Nacht den Sternenhimmel bewundern!"

