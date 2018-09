Dublin Passagier will rollendes Flugzeug stoppen

Ein Passagier in Dublin wollte auf keinen Fall seinen Flieger verpassen und ist der Maschine hinterhergerannt - die Polizei hat ihn daraufhin festgenommen. Der junge Mann sei am Morgen nach der Schließung des Gates am Flughafen Dublin auf das Rollfeld gelaufen und habe versucht, die schon rollende Ryanair-Maschine zu stoppen, berichtete der irische Sender RTÉ unter Berufung auf einen Flughafensprecher.

Der Passagier war demnach zusammen mit einer Frau verspätet an dem Gate angekommen, an dem ihr Flugzeug in Richtung Amsterdam starten sollte. Es folgte demnach eine Diskussion mit Ryanair-Mitarbeitern. Aufgebracht habe der Passagier erst an eine Fensterscheibe geklopft, um das Flugzeug aufzuhalten.

Dann habe er die Tür eingerannt und sei rausgelaufen. Mitarbeiter der Airline hätten ihn festhalten müssen. Die Polizei habe den ungeduldigen Passagier schließlich festgenommen, bestätigte der Billigflieger Ryanair den Vorfall. "Das ist jetzt eine Angelegenheit für die örtliche Polizei."

Anfang Juli sahen auch Mitarbeiter des Flughafens Paphos auf Zypern einen nicht ganz legalen Spurt. Nachdem ein 46-Jähriger verspätet zum Abflug seines Flugs nach Krakau ankam und das Gate bereits geschlossen war, sprang er über einen Zaun, um sein Flugzeug doch noch zu erreichen. In der Maschine saßen seine Frau und seine Kinder. Einen Tag später verurteilte ihn ein Gericht in Paphos zu 500 Euro Geldstrafe.