Eurowings-Konkurrenz Easyjet startet mit innerdeutschem Flugverkehr

Nach der Übernahme von Teilen der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin startet Easyjet an diesem Freitag am Berliner Flughafen Tegel seinen ersten innerdeutschen Flug. Die Maschine soll um 10:30 Uhr in Richtung München abheben.

Von Sonntag an fliegt der britische Billigflieger dann 19 Ziele in Europa an, davon vier in Deutschland. Allein zwischen Berlin und München sind 102 Hin- und Rückflüge wöchentlich geplant, wie das Unternehmen ankündigte. Die Verbindung Berlin - Düsseldorf soll wöchentlich 40 Mal angeboten werden.

Easyjet hat in Berlin-Schönefeld bereits zwölf Maschinen stationiert. Bis zum Sommer will die Fluggesellschaft nun in Tegel die 25 Maschinen einsetzen, die von Air Berlin übernommen wurden. Tegel wird damit nach London-Gatwick der zweitgrößte Standort des Unternehmens. In der Anfangsphase wird ein Teil der Flüge ab Tegel von Partner-Airlines durchgeführt, darunter Condor, SmartLynx und WDL.