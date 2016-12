England Streik bremst Hunderttausende britische Pendler aus

Ein großer Bahnstreik hat im Süden Großbritanniens Hunderttausende Menschen auf dem Weg zur Arbeit ausgebremst. Infolge eines 48-stündigen Ausstands stellte Southern Railway den gesamten Zugverkehr zwischen der Südküste und London ein.

Von dem Streik seit Mitternacht betroffen waren rund 300.000 Pendler, aber auch Passagiere, die von London zum Flughafen Gatwick reisen wollten. An dem Ausstand beteiligen sich rund tausend Lokführer, weitere Maßnahmen sind für Freitag und während der Weihnachtsferien geplant. Für andere Tage wurden Einschränkungen angekündigt. Medienberichten zufolge handelt es sich um den größten Bahnstreik seit 1994.

Southern Railway betreibt Strecken zwischen London und den südlichen Grafschaften. Der Streik richtet sich gegen Pläne der Bahngesellschaft, zukünftig nur noch den Zugführer mit der automatischen Öffnung und Schließung der Türen zu betrauen. Bisher war dafür ein zweiter Bahnangestellter verantwortlich.

Der Betreiber versichert, durch die neue Regelung gingen keine Arbeitsplätze verloren. Die Lokführergewerkschaft Aslef argumentiert jedoch, die Sicherheit der Passagiere werde gefährdet. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan sprach von einer "totalen Blamage" und rief zum Ende des Arbeitskampfes auf.

Passagiere sind schon seit Längerem über Southern Railway verärgert, sie klagen über andauernde Verspätungen, über die Streichung von Verbindungen in letzter Minute und chronischen Personalmangel. Es wurden bereits Rufe nach einem neuen Betreiber laut, für Donnerstagabend waren Proteste vor dem Verkehrsministerium geplant.

"Wir zahlen viel Geld für die Fahrkarten und erwarten dafür auch einen gewissen Service", schimpfte ein Mann auf einem überfüllten Bahnsteig in London. In der Hauptstadt fallen zudem oft Züge aus, unter anderem wegen Bauarbeiten an den teils maroden Gleisen.

Neben dem Eisenbahnerstreik kommt auf die Briten in der kommenden Woche auch ein Poststreik zu. Am Montag stimmten die Mitarbeiter der Post dafür, inmitten des Weihnachtsgeschäfts für fünf Tage in den Ausstand zu treten. Sie protestieren damit gegen geplante Entlassungen, Filialschließungen und eine Reform ihrer Altersbezüge.