Gratisbücher, Fotos machen, Kinder bespaßen App in den Urlaub

Die Sommer ist da, die Schulferien auch - und das Smartphone will ebenfalls in den Urlaubsmodus versetzt werden. Oder wissen Sie, wie Sie unterwegs kostenlos an schöne Strandlektüre kommen, die besten Wanderstrecken finden oder Ihre Kinder erstklassig bespaßen?

Hier kommen acht überwiegend kostenlose Urlaubs-Apps für einen fröhlichen Sommer - die im Übrigen auch die Ferien daheim unterhaltsamer machen können.

Kostenlose Strandlektüre: BuchschrankFinder

Die Idee der Sharing Economy hat kapitalistische Wirtschaftsgrößen wie das Vermietungsportal Airbnb und den Mitfahrdienst Uber hervorgebracht. Aber es gibt eben auch noch die Idealisten, die die Idee des Teilens ohne Gewinnabsichten vertreten. In vielen Orten gibt es mittlerweile öffentliche Bücherschränke, in die man gelesene Bücher einfach hineinstellen kann. Das ist besser, als die eigenen Regale mit Lesestoff vollzustopfen, den man ohnehin kein zweites Mal in die Hand nimmt.

In der BuchschrankFinder-App sind fast alle öffentlichen Bücherschränke gesammelt, so dass man auch unterwegs immer frischen Lesestoff findet - und vor der Rückfahrt das Gepäck erleichtern kann. Rund 1400 solcher Schränke gibt es bereits im deutschsprachigen Raum.

Wo downloaden? Buchschrankfinder auf Google Play; Nutzer von Apple-Geräten müssen sich bisher noch mit der Übersichtskarte behelfen.

An fremden Orten schnell zurecht finden: AroundMe

DPA Allgemein beliebt: Geld

Klar, mit Google Maps kommt man schon ziemlich weit. Aber AroundMe ist extrem nutzerfreundlich und bietet eine Vielzahl sehr zeitsparender Features.

Die Suche ist denkbar unkompliziert: Auf einen Klick zeigt die App in 17 Kategorien fein säuberlich gelistet die Treffer in der unmittelbaren Umgebung an: die nächsten Tankstellen oder Geldautomaten, die aktuell laufenden Filme in den nächstgelegenen Kinos, Apotheken, Parkplätze, Kneipen und Krankenhäuser, übersichtlich geordnet nach der Entfernung in Metern und einem Pfeil, der die grobe Richtung weist (und natürlich einem Link zum Routenplaner von Google Maps sowie der Möglichkeit, mit einem Klick gleich beim Zielgeschäft anzurufen).

Wo downloaden? AroundMe auf Google Play; AroundMe bei iTunes

Kinder bespaßen: Yuggler

picture alliance / dpa Wo ist bitte das nächste Karussell?

Diese App gibt es nur fürs iPhone, an der Android-Version wird aber bereits gearbeitet.

Sortiert nach Datum und Interessengebieten kann man nach familienfreundlichen Freizeitangeboten in der Umgebung suchen - seien es Sportkurse, kinderfreundliche Museen, Spielplätze, Jahrmärkte oder Zoos. Die interaktive Karte ist einfach zu bedienen, natürlich kann man auch Bewertungen zu den Ausflugszielen lesen und abgeben. Auch interessant: Rabattaktionen und passende Angebote auf Gutscheinportalen werden gleich mit angezeigt.

Wo downloaden? Yuggler bei iTunes

Individuelle Grüße nach Hause: Echte Postkarten mit eigenen Bildern

DPA Nett, aber es geht auch persönlicher

Die Idee ist mittlerweile schon einige Jahre lang erprobt und es gibt etliche Anbieter dafür - aber viele Urlauber kennen das Angebot trotzdem noch nicht.

Gerade etwas weniger digitalaffine Menschen freuen sich ja immer noch, wenn sie eine echte Postkarte im Briefkasten finden - Großeltern, Tanten oder Onkel im Besonderen. Da ist es natürlich schön, wenn die nicht nur den Strand zeigt, sondern gleich die eigenen Lieben vor der eigenen Sandburg.

Das geht so: Man macht mit dem Handy ein Foto und lädt es über eine Postkarten-App wie Touchnote oder MyPostcard hoch. Der App-Anbieter druckt die Karte nebst eingegebenem Text als professionelle Postkarte aus, frankiert sie und schickt sie per Post in den Briefkasten des Empfängers. Das geht auch schneller als vom Urlaubsort, denn ausgedruckt wird in Deutschland. Das kostet pro Karte um die zwei Euro - also auch nicht viel mehr als eine gekaufte Karte plus Porto.

Wo downloaden? Touchnote bei Google Play, Touchnote bei iTunes

Wo downloaden? MyPostcard bei Google Play, My Postcard bei iTunes

Rennrad oder Wanderschuhe? Komoot weiß, wo es langgeht

DPA Und dann bei dem merkwürdig gezackten Berg links...

Wer schon einmal mit Google Maps fluchend mit dem Rennrad auf der Schotterpiste unterwegs war, wird das ausgeklügelte Material der Navi-App Komoot zu schätzen wissen: Die schon sieben Jahre alte Outdoor-App bietet nicht nur maßgeschneiderte und fertige Touren an, sondern erlaubt es auch, Touren nach dem passenden Untergrund für filigrane Reifen oder derbe Wanderschuhe zu planen.

Das funktioniert auch offline - und praktisch ist, dass man die Touren bequem zuhause am Rechner planen kann und dann vom Handy aus nur noch abrufen muss. Das extrem detaillierte Material hat allerdings seinen Preis: Einzelne Regionen kosten pro Kartensatz 3,99 Euro, der komplette Kartensatz von Komoot 29,99 Euro.

Wo downloaden? Komoot bei Google Play; Komoot bei iTunes

Komplett offline unterwegs? Wie wäre es mit einem Kompass?

AP Dieses Kompassmodell ist schon etwas älter

Kompass-Apps gibt es etliche, und alle haben eines gemein: Sie können nur so gut sein wie die Sensoren Ihres Smartphones, dessen Daten sie optisch mehr oder weniger ansprechend umsetzen. Für Outdoor-Menschen wichtig ist, dass die App auch bei hellem Licht gut ablesbar ist und zuverlässig funktioniert.

Ganz gut schneidet in den meisten Tests die Gratis-App "Stabilisierter Kompass" ab - damit kann man auch ganz altmodisch mit Wanderkarten unterwegs sein. Und hat auf jeden Fall einen zuverlässigen Helfer für die richtige Richtung. Bei Apple-Geräten ist die Kompass-App bereits vorinstalliert (und wird zur Wasserwaage, wenn man einmal nach links wischt).

Wo downloaden? Stabilisierter Kompass bei Google Play

Schöne Bilder: Snapseed

DPA Schöne Bilder noch schöner: Snapseed kann dabei helfen

Pics or it didn't happen! Frei übersetzt: Wer keine schönen Bilder hat, hatte auch keinen schönen Urlaub. Das ist natürlich Unfug, aber es spricht trotzdem viel dafür, sich wenigstens eine vernünftige Bildbearbeitungs-App aufs Handy zu laden. Denn: Selbst wenn Sie auch noch eine gute Kameraausrüstung haben - die beste Kamera ist natürlich immer die, die man gerade im relevanten Moment dabei hat. Im Zweifelsfall also eben doch das Smartphone.

Snapseed ist eine von Google entwickelte App und erfreulich intuitiv bedienbar, selbst für Leute, die vor Photoshop immer zurückgeschreckt sind. Es gibt 29 Tools und Filter, man kann seine Fotos feinabstimmen, geometrisch optimieren und sogar unerwünschte Personen aus Gruppenbildern entfernen. Doppelbelichtungen, dramatische oder schmeichelnde Filter, Texte auf die Bilder legen - alles geht sekundenschnell und umkompliziert.

Wo downloaden? Snapseed bei Google Play; Snapseed bei iTunes

Darauf reagieren Sie allergisch: Pollenflug-App

DPA Hatschi: Wiesen sind wunderschön, aber für Allergiker oft problematisch. Im Sommer machen vor allem Gräserpollen ihnen das Leben schwer.

Für Allergiker sind Ausflüge in unbekanntes Terrain oft schwierig. Die Pollenflug-App des Pharmaunternehmens Ratiopharm kann ein nützlicher Helfer sein: Man kann für alle relevanten Allergene die eigene Empfindlichkeit einstellen und so ein persönliches Allergieprofil einrichten. Dann wird die individuelle Belastung in der eigenen Umgebung (oder am Urlaubsort) angezeigt.

Das funktioniert allerdings nur für Deutschland, dafür sind hier die Pollenflug-Vorhersagen recht exakt. Praktischerweise ist auch gleich eine Wettervorhersage mit an Bord. Zusätzliche Infos über Kreuzallergien und Alltagstipps sind ebenfalls integriert.

Wo downloaden? Pollenradar bei Google Play; Pollenradar bei iTunes