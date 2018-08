Die Instagramerinnen von "Bell Collective" Hauptsache, kein Aufblastier

Es gibt Reisemotive auf Instagram, die findet Alina Rudya überstrapaziert: Frauen, die auf aufblasbaren Flamingos durch menschenleere Pools floaten. Oder diese typischen "Follow me"-Fotos, auf denen eine Instagramerin eine männliche Hand hält, einen Blick über die Schulter wirft, und irgendwo in Europa in ein pittoreskes Altstadtgässchen läuft. Einen Avocadotoast in einem hippen Frühstückscafé würde Rudya lieber schnell essen, als Follower-wirksam in Szene zu setzen.

"Viele Profile sind inzwischen nicht mehr unterscheidbar", findet die 33-jährige Fotografin, die selbst fast 70.000 Follower auf der Plattform hat und mit Kooperationen regelmäßig Geld verdient. "Gerade die professionellen Instagramer produzieren immer wieder die gleichen Fotos, um gut bezahlte Aufträge von Unternehmen zu bekommen." Viel mehr aber stört sie eine andere Beobachtung: Wie Frauen sich dort präsentieren - und von Millionen Menschen gesehen werden.

"Männer auf Instagram ziehen mit dem Rucksack auf dem Rücken durch die Welt, Influencerinnen wiederum sind schöne Models, die vor einem besonderen Gebäude oder einer schönen Landschaft posen. Das ist ja auch in Ordnung und deren Entscheidung. Frauen auf Instagram erfüllen damit aber häufig Rollenklischees. Und in diese Box möchte ich mich nicht stecken lassen."

Deswegen hat Rudya auf Instagram "Bell Collective" gegründet, eine Plattform, auf der gleichgesinnte, reisefreudige Fotografinnen von ihren Abenteuern und Entdeckungen erzählen, von ihren Aussichten und Einsichten - in ihrem ganz eigenen Fotostil. Bell soll an die große Reisende Gertrude Bell erinnern.

Sie selbst ist in der Ukraine aufgewachsen, lebt inzwischen in Berlin und hat vor zwei Jahren mit eindrucksvollen Fotoarbeiten aus der Todeszone um Tschernobyl auf sich aufmerksam gemacht.

"Wer auf Instagram viele Follower hat, hat auch eine Verantwortung", findet Rudya. Für sich selbst hat sie entschieden, dass sie mithelfen will, mit den typisch weiblichen Klischees aufzuräumen. Foto für Foto. Was gleich auffällt: Rudya und ihre Bell-Collective-Mitstreiterinnen sind selten selbst auf Fotos zu sehen. "Ich sehe mich als Macherin, nicht als Model", sagt Rudya.

Und was Flamingo-Motive betrifft: Ganz ohne die rosafarbenen Vögel kommt auch der Bell-Collective-Feed nicht aus. Eine Aufnahme hat die Fotografin und Bloggerin Marion Vicenta Payr beigesteuert. Allerdings ist der Vogel hier nicht aufgeblasen, sondern lebendig und lebt mit gestutzten Federn als Social-Media-Star am Strand von Aruba. Seine Geschichte muss einfach auch mal erzählt werden, finden die Bell-Collective-Frauen.