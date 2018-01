Orkantief "Friederike" Bahn stellt Fernverkehr ein - Flüge ebenfalls betroffen

Die Deutsche Bahn stellt den Fernverkehr wegen des Orkans "Friederike" ab sofort bundesweit ein. Züge würden aus Sicherheitsgründen nicht mehr losfahren, sagte ein Bahnsprecher in Berlin. Züge, die noch unterwegs seien, sollten aber soweit möglich bis zum Zielbahnhof fahren.

Lediglich einige internationale Verbindungen nach Tschechien, Polen, Österreich, Schweiz, Ungarn und Italien werden noch aufrechterhalten. Der Stopp dürfte den gesamten restlichen Tag andauern. Auch für den morgigen Freitag kündigte der Konzern bereits deutliche Einschränkungen im Zugverkehr an. Die Bahn bat die Kunden, Reisen - wenn möglich - zu verschieben.

Im Laufe des Tages hatte die Bahn zudem dem Regionalverkehr in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Nordhessen, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt komplett eingestellt. In vielen anderen Bundesländern kommt es zu Streckensperrungen. Bahnkunden sollten sich vor Reiseantritt auf der Webseiteüber die Verbindung zu informieren. Seit Mittag ist eine kostenlose Sonderhotline unter 08000 996633 eingerichtet.

Auch am Freitag noch Einschränkungen

Die Bahn nannte das Einstellen des Fernverkehrs eine Sicherheitsmaßnahme, weil etwa umgestürzte Bäume oder andere Gegenstände auf den Gleisen liegen könnten. So solle verhindert werden, dass Züge auf offener Strecke stehen blieben und Fahrgäste nicht betreut werden könnten.

An den betroffenen Bahnhöfen verstärkte die Bahn ihr Personal. Außerdem wurden für wartende Reisende in mehreren Städten Aufenthaltszüge bereitgestellt, darunter in Köln, Dortmund, Hannover, Kassel, Bremen und Hamburg. An den Informationsschaltern können sich Betroffene über die Ausgabe von Hotel- und Taxigutscheinen informieren.

Auch am Freitag wird der Bahnverkehr noch deutlich eingeschränkt sein. Betroffene Strecken müssten erst mit Hubschraubern abgeflogen werden, um mögliche Schäden zu sichten, erklärte ein Bahnsprecher. Dann müsse eine Lok ohne Fahrgäste die Strecke abfahren, bis klar sei, dass die Gleise nutzbar sind. Erste Reparaturtrupps waren den Angaben zufolge schon am Donnerstag im Einsatz, um Oberleitungen zu reparieren und Bäume von Gleisen zu räumen.

Ausfälle bei innerdeutschen Flügen

Der Sturm sorgt auch für Flugausfälle. Der Flughafen Köln/Bonn unterbrach den Flugbetrieb am Mittag für eine Stunde, in Düsseldorf gab es 18 Annullierungen. Am Flughafen Paderborn musste wegen Gebäudeschaden ein Terminal evakuiert werden, der Betrieb wurde eingestellt. Auch in München und Hamburg blieben Flugzeuge am Boden.

"Die Wetterlage im Westen Deutschlands hat sich verschärft", sagte am Nachmittag der Sprecher der Berliner Flughäfen, Lars Wagner. Nachdem am Vormittag bereits Verbindungen zwischen Amsterdam und Berlin gestrichen wurden, sind nun auch mehrere innerdeutsche Strecken betroffen.

Da an mehreren Flughäfen im Westen Maschinen am Boden blieben, fehlten sie am Flughafen Berlin-Tegel für Flüge zurück in die betroffenen Städte. Je zehn Ankünfte und Abflüge in der Hauptstadt seien gestrichen, weitere Ausfälle seien nicht ausgeschlossen.