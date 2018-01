Tief "Friederike" Bahn stellt Zugverkehr im Westen Deutschlands ein

Wegen des Sturmtiefs "Friederike" ist der Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen und in Teilen Rheinland-Pfalz bis auf Weiteres eingestellt worden. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Betroffen seien in NRW sämtliche Verbindungen für den Regional- und auch für den Fernverkehr. Es sei unklar, wann die Strecken wieder freigegeben werden könnten. Zunächst hatte die Bahn angegeben, dass auch im gesamten Bundesland Rheinland-Pfalz der Verkehr unterbrochen sei.

Im Fernverkehr der Bahn kommt es abgesehen von den Auswirkungen der Einstellungen zudem zu Verspätungen auf diesen Strecken in anderen Bundesländern - dort wird die Höchstgeschwindigkeit der Züge vorsorglich auf 140 km/h begrenzt:

Bamberg - Halle

Berlin - Wolfsburg

Hannover - Fulda - Würzburg

Der Verkehr auf der Strecke von Köln zum Frankfurter Flughafen ist zurzeit unterbrochen.

In München wurde der S-Bahn-Verkehr vorübergehend eingestellt. Ursache ist eine Stellwerksstörung auf der Strecke München-Ost - Erding. Die Bahn bittet ihre Kunden, sich vor Reiseantritt auf der Webseiteüber die Verbindung zu informieren. Seit Mittag ist eine kostenlose Sonderhotline unter 08000 996633 eingerichtet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor einem Sturmtief, das in Teilen Deutschlands Orkanstärke erreichen kann."Friederike" wird der Vorhersage zufolge in einem breiten Streifen von Nordrhein-Westfalen und dem südlichen Niedersachsen über Nord- und Mittelhessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und am Nachmittag bis nach Sachsen und Südbrandenburg ziehen. Es gelten Unwetterwarnungen

Aufgrund des Sturmtiefs sind am Münchner Flughafen einige Flüge gestrichen worden. Acht Flüge von und nach Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Köln der Lufthansa wurden annulliert, teilte der Flughafen München mit. Darüber hinaus fallen acht Flüge der niederländischen Airline KLM aus, die aufgrund des Wetters in Amsterdam nicht starten. Im Laufe des Tages könnten zudem noch weitere Flugausfälle hinzukommen, sagte ein Sprecher des Flughafens. Auch in Düsseldorf mussten vereinzelte Flüge abgesagt werden.

Am Frankfurter Flughafen herrscht dagegen noch Regelbetrieb. "Wir haben keine Probleme", sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. Am Morgen habe es keine wetterbedingten Ausfälle gegeben. Laut Prognosen soll es auch ein normaler Tag werden. "Wir sind voraussichtlich nicht direkt betroffen", sagte der Sprecher.

Zug- und Flugverkehr in den Niederlanden eingestellt

In den Niederlanden ist wegen des heftigen Sturms der Flug- und Zugverkehr zeitweilig eingestellt worden. Vom Amsterdamer Flughafen Schiphol könnten nur vereinzelte Maschinen abfliegen, teilte der Flughafen mit. Bereits am Vormittag waren 260 Flüge annulliert worden. Der Betrieb sollte am frühen Nachmittag wieder gestartet werden.

Vorausschauend hatte die Fluggesellschaft KLM 220 Flüge für Donnerstag gestrichen. Auch die niederländische Bahn meldete Chaos. Durch den Wind würden Objekte und Bäume auf die Gleise und Züge geblasen, begründete die Bahn die Einstellung des Verkehrs. Auch verschiedene Bahnhöfe waren vom Sturm beschädigt worden.

Nach Einschätzung eines DWD-Experten dürfte "Friederike" allerdings nicht so große Schäden anrichten wie Sturmtief "Xavier" im Oktober. Damals hätten die Bäume wesentlich mehr Laub getragen und damit dem Wind mehr Angriffsfläche geboten als jetzt im Januar, sagte DWD-Meteorologe Markus Eifried. Bei "Xavier" waren sieben Menschen durch umstürzende Bäume oder herabfallende Äste getötet worden, der Bahnverkehr im Norden und Osten wurde lahmgelegt.

Aktuelle Informationen

Website der Deutschen Bahn : https://www.bahn.de/p/view/service/aktuell/index.shtml

: https://www.bahn.de/p/view/service/aktuell/index.shtml Deutsche Bahn auf Twitter : https://twitter.com/DB_Info

: https://twitter.com/DB_Info DB Regio auf Twitter: https://twitter.com/DB_RegioNDS

