Reiseziele im Frühling Einfach nur - raus

Gefühlt hat er uns in diesem Jahr alle ziemlich platt gemacht. Wettermäßig. Virenmäßig. Der Winter, endlich liegt er ihn hinter uns, zumindest laut Kalender. Die Aussichten: 93 Tage Frühling. Ein steigendes Energielevel. Lust auf Draußen. Auf Bewegung. Auf Abenteuer, Natur und fremde Städte.

Fangen wir vor der Haustüre an. In welchem Zustand befindet sich Ihr Rad? Am besten, Sie lassen es einmal durchchecken, bevor es auf Tour geht. Wohin? Durch die deutsche Geschichte, zu Schlössern und Burgen. Hier sind die besten hochherrschaftlichen Touren von der Mecklenburgischen Schweiz bis ins Allgäu:

Sie touren gerne etwas wilder und wollen im Gelände dem Frühling entgegenbrettern? Dann starten Sie die Saison doch auf den Trails am Gardasee, im Vinschgau, rund um Bozen oder im Altmühltal:

Aus Ihrer Winterstarre kann Sie nur eine Dosis Italien befreien? Lesen Sie mal, von welchen Orten zwischen den Alpen und Apulien SPIEGEL-ONLINE-Leser schwärmen:

Sie sind reif für die Insel? Kennen Sie Amorgos, die Maddalenen oder Gozo? Hier stellen wir Ihnen die entspannten Nachbarinnen prominenter Urlaubsinseln vor:

Sie planen einen Trip nach New York? Dann vergessen Sie in Brooklyn Bed-Stuy nicht:

Für Ihre Frühlingsreise wollen Sie keinen großen Aufwand betreiben und auch nicht in ein Flugzeug steigen? Dann steigen Sie doch in Dagebüll aufs Schiff und lassen sich auf Amrum absetzen. Ein paar Worte Öömrang geben wir Ihnen gerne mit: