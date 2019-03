Reiseanalyse 2018 So urlauben die Deutschen

"Aktuell ist Deutschland in Urlaubsstimmung." So heißt es in einer auf der Reisemesse ITB in Berlin veröffentlichten Untersuchung der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR). Für mehr als 71 Prozent der Deutschen habe schon im Januar festgestanden, dass sie 2019 sicher oder zumindest wahrscheinlich eine Urlaubsreise unternehmen werden. Nur knapp 11 Prozent wollen keinen Urlaubstrip planen.

Wohin planen die Deutschen ihren Trip, wie viel geben sie aus, und wie kommen sie an ihr Urlaubsziel? Hier sind die Ergebnisse der FUR-Studie:

Bei vielen Bundesbürgern sitzt das Geld locker, wenn es um Urlaub geht: Der Umfrage zufolge wollen 29 Prozent dafür tiefer ins Portemonnaie greifen, lediglich 14 Prozent der Befragten möchten im Urlaub sparen. 2018 haben der Studie zufolge 55 Millionen Bundesbürger mindestens eine Urlaubsreise unternommen - fast 1 Million mehr als im Jahr davor und so viele wie noch nie. Die Reisenden gaben laut der FUR dabei gut 71 Milliarden Euro aus. Berücksichtigt wurden Reisen von mindestens fünf Tagen Dauer. Für Kurztrips von zwei bis vier Tagen Dauer gaben die Reisenden zusätzlich insgesamt mehr als 23 Milliarden Euro aus.

Oben auf der Beliebtheitsskala stand 2018 erneut Urlaub im eigenen Land - mit Mecklenburg-Vorpommern an der Spitze im Länderranking. Nach FUR-Angaben führten 5,3 Prozent aller Urlaubsreisen in das Bundesland im Norden. 2017 hatte der Anteil noch bei 5,1 Prozent gelegen. Der Anteil Bayerns an allen Urlaubsreisen sank zugleich von 4,9 auf 4,7 Prozent. Auf den weiteren Plätzen der inländischen Urlaubsziele folgten Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Baden-Württemberg.

Zugleich boomte die Nachfrage nach Reisen ins Ausland: Mehr als 51 Millionen Urlaubsreisen (73 Prozent) führten über die Grenzen Deutschlands hinaus, so viele wie nie zuvor. Unangefochten an der Spitze der deutschen Lieblingsreiseziele blieb Spanien, das im vergangenen Jahr das Ziel für 13,7 Prozent aller Ferientrips war. Italien folgte mit 8,1 Prozent vor der Türkei (5,1 Prozent). Zu den Gewinnern 2018 gehörten unter anderem Österreich, die Niederlande, Frankreich und Ägypten.

Das Flugzeug hat als Verkehrsmittel für den Weg in den Urlaub weiter an Bedeutung gewonnen. Der Anteil der Flugreisen an allen Urlaubsreisen habe im Jahr 2018 bei 41 Prozent gelegen, 2010 waren es noch 37 Prozent. Berücksichtigt wurden Urlaubsreisen ab fünf Tagen Dauer. Die Ergebnisse zeigen, dass das Flugzeug vor allem bei Auslandsreisen genutzt wird - hier lag der Anteil mit 56 Prozent deutlich über dem Autourlaub-Anteil, der 34 Prozent erreichte.

Das Auto war allerdings weiterhin das beliebteste Transportmittel für den Weg in den Urlaub mit einem Anteil von 45 Prozent. Der Wert ist im Lauf der Jahre gesunken: 2010 waren es noch 48 Prozent. Der Anteil der Bahn blieb unverändert bei 5 Prozent. Die Bahn wurde nur für 2 Prozent aller Auslandsreisen genutzt, bei den Zielen innerhalb Deutschlands erreicht der Wert dagegen 14 Prozent. Der Bus mit 6 Prozent in 2018 verlor zwei Prozentpunkte im Vergleich zu 2010.

Die Deutschen buchen mittlerweile vor allem im Internet. Über alle Urlaubsreisen hinweg wurden 2018 insgesamt 65 Prozent aller Trips online und/oder per E-Mail gebucht. Der Anteil der online gebuchten Reisen von mindestens fünf Tagen Dauer ist im Jahr 2018 auf 42 Prozent gestiegen - die Buchung als Ergebnis eines persönlichen Gesprächs im Reisebüro lag dagegen bei 40 Prozent. Bei Kurzurlauben von zwei bis vier Tagen Dauer erhöhte sich der Anteil der digital gebuchten Reisen von 77 auf nun 80 Prozent.

Service: ITB und Berlin Travel Festival 2019 Internationale Tourismusmesse Berlin (ITB) (6. bis 10. März ) Ort: Messe Berlin

Öffnungszeiten: für Fachbesucher: 6. bis 10. März, 10 bis 18 Uhr; für private Besucher: 9. und 10. März, 10 bis 18 Uhr

Eintritt: für private Besucher 15 Euro pro Tag, 12 Euro vorab im Internet, 8 Euro für Schüler und Studenten, 8 Euro für alle am Sonntag ab 14 Uhr, kostenlos für Kinder unter 14 Jahren in Begleitung Erwachsener. Für Fachbesucher: vorab im Internet 42 Euro pro Tag und 60 Euro für alle Tage; auf der Messe 62 Euro pro Tag und 90 Euro für alle Tage.

Webseite: https://www.itb-berlin.de Berlin Travel Festival (8.-10. März) Ort: Arena Berlin, Eichenstraße 4, 12435 Berlin

Öffnungszeiten: Freitag 12 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 19 Uhr

Eintritt: Ein-Tages-Ticket (Samstag oder Sonntag) für 12 Euro, Familien für 20 Euro; Zwei-Tages-Ticket (Samstag und Sonntag) für 20 Euro; am Freitag, dem Weltfrauentag, erhalten 2000 Frauen freien Eintritt, ansonsten kostet er 8 Euro. ITB-Fachbesucher erhalten freien Eintritt.

Anreise: U-Bahn; U1 Schlesisches Tor; S-Bahn: S8, S85, S9, S42, S41 Treptower Park; Bus: 104, 194, 265, N65 Eichenstraße/Puschkinallee.

Webseite: https://berlintravelfestival.com/de

Die FUR untersucht das Reiseverhalten der Deutschen seit 49 Jahren. Für die Ergebnisse wurden mehr als 12.000 Menschen online und in persönlichen Interviews befragt. Die Ergebnisse sind nach Angaben der Forschungsgemeinschaft bevölkerungsrepräsentativ.